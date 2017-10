Hoe Kempen Airport het doelwit werd van een helikopterkaping door criminelen

BUDEL - Ze wisten het dinsdag al: hun vliegveld zou het doelwit worden van een helikopterkaping door criminelen. De beheerder van Kempen Airport vertelt aan Omroep Brabant hoe ze uitgebreid op de hoogte werd gehouden door de politie. "Het was zeer goed georganiseerd."

Dinsdag: de politie belt

Het is dinsdag als de beheerder van Kempen Airport wordt gebeld door de politie. Ze krijgt te horen dat criminelen op het vliegveld zullen arriveren. Die criminelen, uit de Amsterdamse onderwereld blijkt later, hebben een helikopter besteld die op Kempen Airport zal landen. Dan is nog onbekend wanneer dat moet gebeuren. De politie laat de beheerder weten dat ze óf woensdag óf donderdag de boel komen beveiligen.



Woensdagochtend: 'We komen eraan'

Opnieuw telefoon. Dit keer met de melding dat de criminelen woensdag arriveren op het vliegveld. De politie vertrekt naar Kempen Airport. De beheerder van de luchthaven geeft aan zich geen moment onveilig te voelen. Het is allemaal zeer goed georganiseerd, zo zegt ze.



Woensdagochtend: recherche neemt vliegveld over

Later in de ochtend arriveert de recherche op Kempen Airport. Agenten nemen hun plek in op het terrein. Daar staan inmiddels twee helikopters klaar. De één is dinsdag geland, de ander woensdag. De heli's zijn niet van Kempen Airport zelf, maar staan hier alleen op bestelling. Het is wachten tot de criminelen komen.



Woensdagmiddag: personeel zoekt veilige plek

Het moment is daar. De 'mannetjes waar het over gaat', arriveren op het vliegveld. Op datzelfde moment vertrekt de beheerder naar een veilige plek. De politie neemt het kantoor, en daarmee het bedrijf, over. Wat er dan gebeurt, is vrij onduidelijk. De beheerder kan vanaf haar plek niets zien. Ooggetuigen van een onderhoudsbedrijf, gevestigd op het vliegveld, zien dat iemand wordt opgepakt.



De kaping van de helikopter waarmee een topcrimineel uit de gevangenis van Roermond moest worden bevrijd, is verijdeld. In totaal arresteert de politie, onder meer na een wilde achtervolging, drie verdachten. Eén van hen sloeg op de vlucht en is door de politie doodgeschoten.