Jongen (16) grijpt agent bij keel

WOUW - Een 16-jarige jongen is woensdag in Wouw een politieagent naar de keel gevlogen. De verdachte is opgepakt voor mishandeling.

In een sportcomplex aan de Omganck was rond vier uur een vechtpartij ontstaan tussen twee jongeren uit een jeugdinstelling. Een voorbijrijdende agent werd erbij geroepen.



Aangifte

De verdachte gedroeg zich vervelend toen de agent hem tot rust maande. Hij greep de agent bij zijn keel. De agent heeft aangifte gedaan.