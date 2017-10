Ondergrondse wietkwekerij eerder 'te goed verstopt', nu wel gevonden door politie

ETTEN-LEUR - Opnieuw is er aan de Grauwe Polder in Etten-Leur een ondergronde wietkwekerij ontdekt. In de ruimte onder een loods stonden 420 wietplanten. De politie heeft recent nog in de loods gekeken tijdens de ontdekking van een andere ondergrondse wietkwekerij. Toen werd deze 'nieuwe' plantage niet ontdekt.

Eind augustus vond de politie onder een kassencomplex op hetzelfde perceel een ondergrondse wietkwekerij met achthonderd planten. "We hebben toen ook in de loods onderzoek gedaan", zegt de woordvoerder. "Toen werd deze niet aangetroffen. Hij zat blijkbaar goed verstopt."



De Grauwe Polder is een geliefde plek om drugs te telen of te maken. Naast de twee ondergrondse hennepkwekerijen, stond er ooit ook een groot drugslab.



Drie verdachten

De politie heeft nu een 26-jarige man uit Sint Willebrord aangehouden. Hij is ook verdachte in de zaak van de eerdere ontdekte ondergrondse wietkwekerij. Een 61-jarige man en een 45-jarige vrouw uit Etten-Leur zijn ook verdachte in beide zaken, maar zitten niet vast.