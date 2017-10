Stel je wordt tijdens je rijexamen aangereden door een trein, wie is er dan verantwoordelijk?

OISTERWIJK - Een ongeluk tijdens je rijexamen: het kan zomaar gebeuren. Maar wie is hier dan aansprakelijk voor? En op wie wordt de schade verhaald? Soms tellen die vragen niet, als de inzittenden op het nippertje overleven.

Zoals maandagmiddag toen een lesauto op een spoorwegovergang in Oisterwijk werd gegrepen door een trein. In de wagen zaten een rij-instructeur, een examinator en een leerlinge. Nadat het voertuig op een spoorwegovergang afsloeg, lukte het nog net om de lesauto in zijn vrij achteruit te laten rollen.



Maar helemaal vrij waren de rails niet toen de trein aanstormde. De voorkant van de auto werd gegrepen met de leerlinge en de examinator er nog in. Als bij wonder bleef iedereen ongedeerd.



Woensdag is het ongeluk besproken bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De examinator, de rij-instructeur en rijschoolhouder Aiwen Diepa waren daarbij. Deze laatste zegt dat alle partijen in harmonie aan tafel zaten. “De schuldvraag doet er niet toe. We willen niet naar elkaar gaan wijzen. Het is een panieksituatie waarbij verschillende emoties vrijkomen. We zijn allemaal opgelucht dat iedereen het er levend vanaf heeft gebracht.”

Diepe indruk

De rij-instructeur die graag anoniem wil blijven, zit momenteel thuis. Het ongeluk heeft op hem en zijn leerlinge een diepe indruk gemaakt. Daarom doet Diepa voor hem het woord. Hij heeft lof voor de rij-instructeur, zijn franchisenemer, die in een fractie van een seconde moest handelen. “Erg knap van hem.”



De schade aan de lesauto is niet bekend, maar volgens Diepa is het CBR ‘op voorhand niet aansprakelijk’. Rijscholen moeten hiervoor een clausule tekenen, vertelt hij. Dat betekent dus dat de verantwoordelijkheid bij de rijschool ligt, ook al zit de instructeur op dat moment op de achterbank.

No-claim

Een woordvoerder van verzekeraar Bovemij bevestigt dat. “Het CBR heeft dat goed voor zichzelf geregeld. Bij schade kan een examinator niet aansprakelijk worden gesteld. In onze polisvoorwaarden zijn rijschoolhouders en rij-instructeurs hiervoor verzekerd zonder dat het ten koste gaat van hun no-claimkorting. Maar dat geldt niet voor alle verzekeraars.”