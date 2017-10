Rafaël Harutjunjan staat in Carré trots in de ring: 'Vechten voor fans in Nederland'

VUGHT - Rafaël Harutjunjan had maandag 16 oktober om de Nederlandse titel moeten vechten tijdens de hoofdpartij van de Ben Bril Memorial. Door een blessure bij tegenstander Somay Bilal gaat dat niet door. Toch stapt de bokser uit Vught de ring in, voor zijn 'thuispubliek'.

Bilal won tot nu toe alle acht zijn profpartijen, daar komt 16 oktober geen negende bij. "Hij is geblesseerd en heeft zich afgemeld", zegt Harutjunjan. "Dat had ik al verwacht. Er was nog een Nederlander die geen wedstrijd verloren heeft, maar ook hij heeft zich door een blessure af moeten melden."



"Nu sta ik tegenover een bokser uit Georgië. Het is nu gewoon een partij en het gaat niet om het Nederlands kampioenschap", aldus Harutjunjan.



'Kicken'

De 29-jarige bokser kijkt, ondanks het feit dat het niet om een titel gaat, wel uit naar de wedstrijd in Carré. "Ja, enorm. Amsterdam is het enige gala waar ik boks in Nederland. De organisatie is goed, de sfeer is goed. Ik heb daar een paar titels gewonnen. En ik doe het ook voor de fans in Nederland, dat ze me kunnen zien boksen. Het is een soort thuiswedstrijd."



Harutjunjan ziet het als een eer om in Carré te boksen. "Het is echt kicken. Ik ben deze week al even binnen geweest, om de sfeer te proeven. Het is echt magnifiek. Het uitzicht, de sfeer. Alles is top. Artiesten staan in de rij om daar op te mogen treden en wij krijgen de kans om daar te boksen, dat is gaaf."



'Wachten op kans'

Harutjunjan zit niet direct te wachten op een nieuwe wedstrijd om de Nederlandse titel. "Als er een mooi programma is, dan is het mooi meegenomen. Maar ik ga voor andere titels."



In mei verloor de bokser een gevecht om de Europese titel van boksbond WBO. "Daarna gaat het wat minder. Ik moet wat wedstrijden pakken om hoger op de ranking te komen. Of je moet uitgedaagd worden voor een titelgevecht. Die kans is klein. Ik ben op zoek naar een goede sponsor, om zo'n wedstrijd bijvoorbeeld naar Nederland te halen. Boksen is een passie, ik verdien er nu niet veel mee."



"Ik wacht op een kans. Ik weet zeker dat die kans komt, dan ben ik er klaar voor", sluit Harutjunjan af.