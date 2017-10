Politie onderzoekt seksueel misbruik jongetje (8) in Dommelen

DOMMELEN - Een 8-jarige jongen uit Valkenswaard is mogelijk seksueel misbruikt. Dit zou woensdagmiddag zijn gebeurd in Dommelen. De politie is een onderzoek begonnen.

Het slachtoffer zou rond half vijf door een onbekende man zijn benaderd op het Cornelisdal en vervolgens in de bosjes achter de Dommel zijn misbruikt.



Getuigen gezocht

De moeder van het jongetje meldde zich bij de politie. Die neemt de zaak uiterst serieus en is een onderzoek begonnen naar wat er precies is voorgevallen. Er is een uitgebreid buurtonderzoek opgestart en bewoners worden via social media gevraagd om informatie te delen met de politie.



Specialisten van de politie praten met het slachtoffer. Er wordt voor hem de noodzakelijk hulp ingeschakeld.