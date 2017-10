Oud-burgemeester Piet Zelissen van Grave had déjà vu bij 'helikopterontsnapping'

GRAVE - Oud-burgemeester Piet Zelissen van Grave had een déjà vu toen hij hoorde dat er plannen waren een gevangene met een helikopter uit de gevangenis van Roermond te bevrijden. Bijna 25 jaar geleden werd er uit de gevangenis in zijn gemeente Grave een oplichter met een helikopter uit het huis van bewaring bevrijd.

“Dat kwam toen ook als een totale verrassing”, zegt de gepensioneerde Zelissen. “Het eerste wat ik me toen afvroeg was: hoe kan het gebeuren dat je uit zo’n streng bewaakte omgeving op zo’n soepele manier iemand kunt bevrijden”.



Gebeurt niet dagelijks

De helikopter landde toen op de binnenplaats van de gevangenis in Grave. De oplichter stapte in en verdween. Overigens werd hij later in het buitenland weer opgepakt.



“Na dat voorval zijn er natuurlijk direct maatregelen getroffen om een herhaling te voorkomen. Dat is ook goed gelukt want het is nooit meer voorgekomen. Dat zegt natuurlijk ook niet alles, want het gebeurt natuurlijk niet elke dat iemand op die manier ontsnapt”, aldus Zelissen.



Onrust bij omwonenden

Na die ontsnapping ontstond er wat onrust bij de omwonenden. “Er waren geen protesten of vergaderingen of zo, maar in het contact met de omwonenden merkte je dat mensen zich zorgen maakten. We hebben toen een paar gesprekken gevoerd om die onrust weg te nemen. In mijn herinnering ebde het toen ook weer vrij snel weg. De naweeën van dat incident zijn voor de omgeving beperkt gebleven”, aldus oud-burgemeester Piet Zelissen van Grave.