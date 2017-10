Eigenaar van auto alsnog opgepakt na dodelijke aanrijding in Oss

OSS - De politie heeft donderdag een 30-jarige man uit Oss aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij de dodelijke aanrijding in zijn woonplaats. Het gaat volgens de politie om de eigenaar van de auto, die eerder nog zei dat zijn voertuig gestolen was. Bij het ongeluk kwam zaterdagnacht een 19-jarige man op een scooter om het leven.

Het ongeval gebeurde rond twee uur 's nachts op de Megensebaan tussen het spoorviaduct en de Gasstraat-Oost. Het 19-jarige slachtoffer uit Den Bosch zat bij iemand achterop de scooter.

Gestolen

De bestuurder van de auto ging er na de aanrijding vandoor. Het voertuig liet hij achter. De politie kwam de verdachte na onderzoek op het spoor. Eerder sprak de politie al met de eigenaar van de auto. Hij zei toen dus dat zijn wagen was gestolen. De politie twijfelt aan dit verhaal.



LEES OOK: Scooterrijder (19) overlijdt na aanrijding met auto, eigenaar zegt dat auto was gestolen

De 21-jarige bestuurder van de scooter - die ook uit Den Bosch komt - is aangehouden nadat hij was nagekeken in het ziekenhuis. Hij had volgens de politie gedronken.