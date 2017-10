Zeeleeuwen Beekse Bergen kiezen het 'ruime sop'

Een zeeleeuw in de kleine plas in Beekse Bergen

HILVARENBEEK - Zeven Zeeleeuwen die sinds april in Safaripark Beekse Bergen verblijven mogen sinds deze week in een tien hectare grote waterplas zwemmen. De dieren verbleven tot nu toe in een kleine plas, om te wennen.

De zeven zeeleeuwen, twee mannetjes en vijf vrouwtjes komen uit Portugal waar ze in een piepklein waterbasin verbleven. "Het was dus maar de vraag of ze de grote plas in zouden gaan", zegt dierenverzorgster Mariska



Poortje

Maar toen het poortje open ging zwommen de mannetjes al snel de grote plas in. Gelukkig komen ze ok weer keurig terug. "Niet voor mij maar voor het eten", zegt Mariska lachend. De zeeleeuwen eten vis, zoals haring en makreel.



De zeeleeuwen zijn een nieuwe attractie in Beekse Bergen, dat flink aan het uitbreiden is. Zo worden er vakantiehuisjes gebouwd, waar straks de leeuwen en giraffen omheen lopen. Die zijn in april volgend jaar klaar.



De zeeleeuwen laten zich nu al graag bewonderen, als ze tenminste niet in de grote plas aan het zwemmen zijn.