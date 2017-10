Moeders koken een goed School Soepie, vooral de tomatensoep is 'helemaal niet vies'

ULVENHOUT - Genoeg groente eten, dat is voor kinderen vaak lastig. Het initiatief School Soepie moet daar verandering in brengen. Op basisschool de Rosmolen in Ulvenhout krijgen kinderen daarom twee keer per week een vitaminerijk soepje. Donderdag staat er pompoensoep op het menu.

Moeders Tamara Schuitvlot en Daphne Graven kwamen op het idee voor de soepjes. Voor 2,50 euro kunnen de kinderen op school een soepje krijgen, en dat is nog biologisch en zoutarm ook. “Hartstikke lekker”, zegt een meisje uit groep zes. Een klasgenoot zegt: "Normaal krijg je alleen koude boterhammen mee naar school. Dit is lekker warm.”



“Kinderen moeten 150 gram groente per dag eten en niemand komt daar aan. Om dat makkelijker te maken voor ouders hebben we deze soepen bedacht”, zegt Tamara. “Ik heb veel ervaring op het gebied van groente. Ik ben zelf moeder en zo is het idee gaan rollen.”

Deuren open zetten

De soepen worden in Rijen gemaakt en daarna bij Amarant in Tilburg opgewarmd. De moeders leveren ze zelf bij de school af. “Vanaf de herfstvakantie gebeurt dat ook door een professioneel bedrijf”, leggen de ze uit. “De school heeft hier eigenlijk geen werk aan, ze hoeven alleen maar hun deuren open te zetten”, zegt Tamara.

Het is de bedoeling dat het hele project uitgerold kan worden over heel Brabant maar nu kunnen alleen de kinderen van de Rosmolen nog maar genieten van de soepen. “Wij willen als school graag dat onze kinderen gezond zijn. Daarom is dit een heel mooi initiatief”, zegt directrice Marietje Moll.

Tomatensoep

De kinderen vinden het in ieder geval prachtig. Vooral de tomatensoep is populair. “Het is supergezond en biologisch”, zegt een jongen. “En het is helemaal niet vies, niet alsof je ervan moet kotsen of zo. Ik vind het een heel goed idee van de makers.”