Unox-personeel wil niet de dupe worden van verkoop aan Zwanenberg: 'Fatsoenlijke afspraken maken'

OSS - De 300 medewerkers van soep- en rookworstfabrikant Unox in Oss vinden dat moederbedrijf Unilever hun rechten verkwanselt bij de verkoop van hun fabriek aan vleesverwerker Zwanenberg. Vrijdag bieden zij Harm van Tongeren van Unilever een petitie aan.

In de petitie eist het personeel behoud van inkomen, een vergelijkbaar pakket aan arbeidsvoorwaarden, een werkgelegenheidsgarantie en behoud van hun waardevaste pensioen van Unilever.

Aan de kant gezet

Niels Suijker, vakbondsbestuurder bij FNV Voedingsindustrie: "De medewerkers voelen zich na jaren trouwe dienst aan de kant gezet door Unilever. Unilever en Zwanenberg maken voor een periode van tien jaar afspraken met elkaar over productie, terwijl de mensen die de producten máken aan hun lot worden overgelaten. Medewerkers verwachten op z’n minst dat Unilever ook fatsoenlijke afspraken voor hen maakt. Dat is nu absoluut niet het geval."



De onderhandelingen rond de verkoop van de Unox-fabriek van Unilever in Oss aan Zwanenberg verlopen volgens de vakbond moeizaam.



Boterletter

FNV-bestuurder Suijker: "Unox-medewerkers worden als gevolg van de verkoop geconfronteerd met een verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden. Zo krijgen medewerkers te maken met een veel slechtere pensioenregeling en worden toeslagen voor ploegendiensten en overwerk verlaagd. In ruil krijgen de medewerkers, als het aan de werkgevers ligt, hier onder meer een sullige boterletter met Sinterklaas voor terug. Dat zijn lachwekkende ‘plussen’ die in het niet vallen bij de harde arbeidsvoorwaarden die worden afgenomen."



Bij de petitie die vrijdag wordt aangeboden zit ook een boterletter voor het directielid van Unilever.