Man die inreed op agent hoort celstraf eisen

BREDA - De 26-jarige man die drie jaar geleden inreed op een Oosterhoutse agent moet als het aan het OM ligt, een celstraf van ruim vier maanden krijgen. Daarvan zouden 110 dagen voorwaardelijk zijn, met een proeftijd van twee jaar.

De man moet de agent ook een schadevergoeding betalen van 750 euro, zo eist het OM.



Enorme boetes

Op 25 november 2014 werd de man vanwege openstaande verkeersboetes ter waarde van 10.000 euro achtervolgd in Oosterhout. Twee keer zette hij zijn auto stil, maar daarna reed hij ook weer verder.



Toen de agenten bij een derde poging wel succes leken te hebben, gaf de verdachte gas en reed op een agent in. De verdachte ontkent dit, maar de officier van justitie gelooft de lezing van de agent. Als de rechtbank de eis van het OM overneemt, hoeft de verdachte niet terug de cel in, omdat hij al in voorarrest heeft gezeten.



De agent stond overigens donderdagochtend voor de rechter. Toen de verdachte op de vlucht sloeg, schoot de agent namelijk acht keer op hem, terwijl er geen direct gevaar meer was. Het OM acht de verdachte schuldig, maar eist geen straf.