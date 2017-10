Is er leven zonder aardgas? Wijken gaan alvast uitproberen welke problemen ze tegenkomen

HELMOND - Het wordt flink wennen voor Friedie Kampen uit Helmond. Niet meer koken op gas, maar op elektriciteit. "Nu weet ik precies hoelang de boontjes en aardappels op moeten staan. Maar straks?" Toch zal ze er hoe dan ook aan moeten geloven. Eén geluk voor de Helmondse: ze is niet de enige.

In 2050 mogen alle huishoudens geen aardgas meer gebruiken omdat de voorraad op raakt. Dat lijkt verre toekomstmuziek, maar dat is het volgens de gemeente Helmond en plaatselijke wooncorporaties allerminst. Zij hebben donderdag vier onderzoekswijken aangewezen, om te kijken tegen welke problemen ze aan lopen als de gebieden worden afgekoppeld van het aardgas.



In dat onderzoek wil de gemeente met wooncorporaties, bedrijven en inwoners ook plannen maken voor alternatieven. "Voorlichting is heel belangrijk, zeker omdat de opgave zo enorm is", zegt wethouder Paul Smeulders van Helmond.



LEES OOK: Tilburg op weg naar duurzame stad: duizenden woningen gaan van gas naar warmte



Monsterklus

Behalve Helmond hebben meer gemeenten een start gemaakt met deze monsterklus. Zo heeft de regio Hart van Brabant (waar onder meer Tilburg en Waalwijk onder vallen) 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld om te onderzoeken hoe tien wijken aardgasvrij kunnen worden gemaakt. In Veldhoven wordt een aardgasvrije wijk aangelegd, net als in Boxtel.



VIDEO: De gemeente Helmond loopt voorop met aardgasvrije woningen...



Dit soort initiatieven vormen slechts een begin. Om heel Nederland in 2050 aardgasvrij te maken, moet nog bergen werk worden verzet. Een kleine greep uit de toekomstige werkzaamheden: gasleidingen moeten worden verwijderd, radiatoren moeten worden aangepast en gasfornuizen en cv-ketels moeten worden vervangen. Miljarden euro's zijn ermee gemoeid.Volgens hoogleraar Elphi Nelissen van de TU Eindhoven zijn we 'schoorvoetend goed bezig'. "Maar in mijn ogen gaat het niet snel genoeg. De huursector gasvrij maken, is relatief eenvoudig. Maar je moet uiteindelijk ook woningbezitters zover krijgen. Hoe zorg je dat die zover gaan?"Dat er nog steeds nieuwbouwwoningen worden gebouwd met een aansluiting op het gasnet, is voor de hoogleraar dan ook een doorn in het oog. "Dat is verspilling van geld, verspilling van materiaal. Terwijl het nu in één keer goed had gekund."Wel put ze hoop uit het regeerakkoord dat deze week door de nieuwe regeringspartijen is gesloten. Daarin is voor het eerst de afbouw van het aardgasgebruik opgenomen. Nieuwe woningen mogen over vier jaar niet meer aangesloten worden op het gasnet. Nelissen: "Dat is een goed signaal."