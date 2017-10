Het Evoluon is voor Eindhoven wat de Eiffeltoren is voor Parijs: 'Veel meer dan een gebouw'

EINDHOVEN - Het deed pijn bij veel Eindhovenaren, de aankondiging vorige week dat Philips het iconische Evoluon misschien van de hand wil doen. In de gemeenteraad werd gestemd over de toekomst van het gebouw. Gemeenteraadsleden en de wethouder spraken hun zorg uit. Jules Ruis streed bijna tien jaar voor het behoud van het gebouw als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Evoluon. Maar hij snapt alle commotie niet.

De ophef van nu doet een beetje denken aan 2004, toen Ruis met de stichting begon. Ook toen was er angst voor vastgoedontwikkelaars die misschien zelfs een casino in het gebouw wilden vestigen. Maar anders dan destijds, maakt Ruis zich nu geen zorgen.



"De gemeente, Philips en onze stichting zijn samen tot een rapport gekomen waarin hele goede adviezen staan. De gemeente moet Philips gewoon aan die afspraken houden." Bovendien heeft het gebouw, mede door het harde werk van Ruis, een beschermde status.





Wetenschap en techniek, toegankelijk voor iedereen: dat was het Evoluon. Toch werd de grote vliegende schotel in 1989 gesloten voor het publiek. Nu is het een conferentiecentrum. Maar de symbolische waarde van het gebouw is nog steeds enorm. Ruis: "In Parijs mag de Eiffeltoren ook nooit verdwijnen."Ruis voelt een grote verbondenheid met het gebouw dat hij vlak na de opening in 1966 als twintigjarige bezocht. "Ik weet nog dat ik daar voor het eerst een pratende robot zag. Dat maakte een enorme indruk.""Het Evoluon is veel meer dan gewoon een gebouw", zegt Ruis. "Het is emotie. Het is een symbool voor vernieuwing en wat er allemaal is bereikt. Er kwamen zich elk jaar een half miljoen mensen vergapen aan wat er hier voor elkaar was gekregen."Philips laat weten dat het de waarde van het gebouw heel goed kent en dat daar rekening mee wordt gehouden. "Ja, we hebben iemand in de hand genomen die gaat onderzoeken wat er met het gebouw moet gebeuren. Maar het kan ook nog zijn dat we besluiten dat alles bij het oude blijft."