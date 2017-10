Noordbrabants Museum laat zien hoe de bijzondere film 'Loving Vincent' is gemaakt

DEN BOSCH - Het was meteen raak voor Charles de Mooij, de directeur van het Noordbrabants museum. Toen hij op 30 maart de trailer zag van de film 'Loving Vincent' wist hij meteen dat hij over die film een tentoonstelling wilde maken. De volgende dag liep hij al met regisseur Hugh Welchman door het museum om te bespreken hoe ze het aan gingen pakken.

Die tentoonstelling 'Loving Vincent' is vanaf zaterdag open voor het publiek. Het museum haalde er een deel van de vaste tentoonstelling voor van de muren. Omdat het allemaal zo snel ging, waren de zalen voor wisseltentoonstellingen al bezet.



Tentoonstelling én film in Den Bosch

Voor de Brabanders is het een mooie gelegenheid. Op de expositie is het museum is te zien hoe de bijzondere film over Vincent van Gogh tot stand kwam. Bovendien kunnen ze - voor de film in Nederland gaat toeren - in De Verkadefabriek 'Loving Vincent' bekijken.





'Loving Vincent' is een animatiefilm maar wel eentje die net even anders is. Elkplaatje in de film is een door een kunstenaar gemaakt olieverfschilderij. Omdat de film negentig minuten duurt, waren er 65.000 losse schiklderijen nodig. 125 schilders zijn daar een paar jaar mee bezig geweest.Een van hen is Setareh Goodarzi die sinds haar opleiding aan kunstacademie Sint Joost in Breda woont. In het museum laat ze nu vier dagen per week zien hoe de kunstenaars - in een gebouw in Polen - aan hun 'Van Gogh-'schilderijen' werkten. Ze maakten een schilderij dat werd gefotografeerd en vervolgens gewist; de foto's werden achter elkaar gemonteerd tot speelfilm. De kunstenaars wisten wat voor afbeeldingen ze moesten maken omdat de hele film eerder al als speelfilm met acteurs was opgenomen. Een deel van de schilderijen is niet gewist maar bewaard.In het Noordbrabants Museum hangen nu meer dan honderd van zulke schilderijen. Voor een deel zijn het duideljke werkexemplaren, in de marges staan bijvoorbeeld aantekeningen met potlood of andere technische aanwijzingen. Een kleine rekensom leert dat die museumzalen vol met schilderijen nog geen halve minuut film hebben opgeleverd. Setareh die een half jaar in Polen is geweest, berekent dat ze misschien veertig seconden film heeft gemaakt. Het maakt duidelijk hoe inmens de hele operatie is geweest.'Loving Vincent' ging in juni in premiere op het filmfestival in Annecy. Sindsdien reist de film over de wereld en oogst veel waardering en prijzen. Op 5 oktober was de Nederlandse premiére in het Van Goghmuseum in Amsterdam.De tentoonstelling in Den Bosch duurt tot en met 28 januari.