Over de balk: bedrijven betaalden 3,7 miljoen voor goederenspoor dat niet wordt gebruikt

ROOSENDAAL - 3,7 miljoen euro kostte de aanleg van een goederenspoor op industrieterrein Borchwerf II in Roosendaal. Terwijl het niet gebruikt wordt. "Het is gelukkig geen geld van de gemeente geweest", zegt wethouder Toine Theunis er gauw bij.

Om het nog gekker te maken: het spoor mag ook niet gebruikt worden tussen 's morgens acht en 's middags vijf uur. Dat komt door een deal die de gemeente met het bedrijf Daza Opticare heeft gemaakt. Dat bedrijf zit ook op het industrieterrein.



“De gemeente wilde voor die spoorlijn 72 vierkante meter van onze grond hebben. Toen hebben we deze afspraak gemaakt. We werken hier met micro-electronica. Dat wordt onder microscopen gerepareerd”, zegt mede-oprichter Wim van der Zande van Daza Opticare. Trillingen kan het bedrijf niet gebruiken.



'Onwerkbaar'

“De spoorlijn loopt vijf meter van onze gevel af. Als hier een dieseltrein voorbij komt, kun je geen gesprek meer voeren. Dat zijn onwerkbare omstandigheden. ”

De gemeente wilde de afspraak herzien. “Een maand geleden zat de gemeente hier aan tafel met de vraag of wij onze tijden wilden aanpassen. Het voorstel is voor ons onacceptabel. Ze kunnen met een ander voorstel komen.”

Distributiebedrijf De Rooij had om het spoor gevraagd. Joop Janssen: "Het spoor ligt er al lang, maar pas sinds november vorig zijn wij er pas op aangesloten. Het distributiebedrijf weet nog niet of ze gebruik gaan maken van het spoor omdat ze inmiddels containers en vrachtwagens gebruiken."Het goederenspoor was in 2014 al klaar. 3,7 miljoen euro ligt er nu weg te roesten. Wethouder Theunis: "Niemand zal er nu in zijn boekhouding een probleem mee hebben. Dat bedrag hebben de bedrijven zelf betaald. Een bedrijventerrein legt wegen, sloten, electriciteit en een spoorlijn aan. De kosten worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal vierkante meters. Dat is de grondprijs. En dat moeten de bedrijven zelf betalen."Wel vindt hij het jammer dat het spoor er ongebruikt bij ligt. "We zien graag meer goederenvervoer over het spoor."