Geen paniek! Je zag wel iemand op een bierkratje voorbij rijden

EINDHOVEN - Als je in Eindhoven een man met een helmpje op ziet rondrijden op een bierkratje is er geen reden voor paniek. Er mankeert niks aan je verstandelijke vermogens. Je zag Guido Buntinx op weg naar zijn college op de TU/e.

Guido en zijn maat Christophe Westerveld uit Heerlen studeren allebei werktuigbouwkunde. Guido aan de TU/e en Christophe op de hogeschool in Heerlen. In hun vrije tijd maken ze in een schuur in het Limburgse Gulpen “nutteloze dingen”, zoals Guido het noemt.



Jacuzzi

Uitgangspunt is af en toe een bierkratje. Daarvan maakten ze bijvoorbeeld al een jacuzzi en een radio. Op een dag maakten ze van een bierkratje een vervoermiddel. Motortje er in, een kussentje om op te zitten, een stuurtje en een paar stepwieltjes.



Dat scoorde in de studentenwereld. “Iedereen vond het prachtig en wilde zo’n rijdend bierkratje hebben. Toen besloten we een serieus model te bouwen”.



Scootmobiel

In de uiteindelijke versie kwam een motor waarmee je 45 kilometer per uur haalt. En dan? Guido: “We dachten, kun je er mee de weg op? Dat bleek te kunnen. We bestudeerden de reglementen voor een scootmobiel en toen bleek dat ons rijdende bierkratje aan al die eisen voldeed. Hij hoeft niet door de Rijksdienst voor het Wegverkeer gekeurd te worden. We deden er een verzekeringsplaatje op en nu kunnen we er mee naar college”.



Een scootmobiel? Een beetje jolige oudere zou wel eens liever op zo’n kratje toeren dan op een echte scootmobiel. “Dat zou kunnen”, lacht Guido, “maar dat zou ik niet aanraden. Zo iemand komt er nooit meer af”.



Brouwerijen

Er komt geen productielijn. “We hebben er twee, één voor mij en één voor Christophe. Er is wel vraag naar, maar dat wordt een beetje te veel. We zijn wel naar een vakbeurs geweest waar veel bierbrouwers waren. Die willen er allemaal wel eentje van het eigen merk. Misschien dat we dat nog wel gaan doen”, aldus Guido Buntinx.