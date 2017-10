Alles wat je altijd al wilde weten over natuur, water en milieu (maar nooit durfde te vragen)

DEN BOSCH - Wil je weten hoe het staat met de roodborstjes in Brabant? Of wil je weten hoe de kwaliteit van het water in het riviertje langs jouw dorp is? Of wil je weten hoe vies (of schoon) de lucht boven jouw stad is.

Als je lang genoeg zoekt, kun je op internet al die informatie vinden. Maar de provincie en de Brabantse waterschappen hebben nu een site gelanceerd waar dat allemaal bij elkaar staat.



Alle cijfers die de waterschappen en de provincie hebben op het gebied van natuur, water en milieu staan nu bij elkaar in tekst, foto’s en grafieken.



De site is een bron van informatie voor iedereen die om wat voor reden dan ook informatie wil over de stand van zaken op die gebieden. Dat kunnen milieuclubs zijn, natuurliefhebbers, bezorgde burgers, maar ook kennisinstituten gemeenteambtenaren en lokale bestuurders.



Grasduinen

De site is er ook om op een regenachtige middag in te grasduinen. Behalve heel veel cijfers en verhalen over natuur- en waterkwaliteit en het milieu staan er ook veel mooie Brabantse natuurfoto’s op. De informatie die op de site staat is een momentopname. Het gaat om data van alle meetpunten in de provincie, dat zijn er honderden.



De site zal voortdurend worden bijgewerkt zodat iedereen over een lange periode kan zien of bijvoorbeeld de kwaliteit van een rivier beter of slechter wordt. Of dat de lucht boven het eigen dorp beter of slechter wordt. Op die manier is de site ook een hulpmiddel om in te grijpen als er iets verslechtert.



Agrofood

De provincie en de waterschappen hebben het plan om de website verder uit te breiden met een hoofdstuk agrofood. Dan kan iedereen ook alle cijfers zien die betrekking heeft landbouw en veeteelt.