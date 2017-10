Ministerskandidaten haken af, Klaas Dijkhoff wil fractievoorzitter van de VVD worden

BREDA - Wie rekende op meerdere ministers uit Brabant in het kabinet Rutte III kan gaan afstrepen. De gedoodverfde kandidaat Klaas Dijkhoff uit Breda wil fractievoorzitter van de VVD worden. Dijkhoff is sinds begin deze maand demissionair minister van Defensie. Daarvoor was hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Woensdagavond maakte Commissaris van de Koning Wim van de Donk bekend dat hij niet naar Den Haag vertrekt. Zijn naam werd genoemd in een scenario waarbij CDA-partijleider Buma fractievoorzitter zou worden en Van den Donk als sterke man in het kabinet zou plaatsnemen en zelfs vice-premier zou worden.



Binnen de VVD was al langer te horen dat Dijkhoff of Jeanine Hennis-Plasschaert de fractie zou gaan leiden. De toekomst van Hennis is onduidelijk sinds zij op 3 oktober aftrad als minister van Defensie. Zij is in maart wel gekozen als lid van de Tweede Kamer.



Halbe Zijlstra is nu nog voorzitter van de 33 koppen tellende liberale fractie. Hij heeft eerder aangegeven in het nieuwe kabinet te willen, het liefst als minister van Sociale Zaken of van Buitenlandse Zaken. Tot 22 oktober kunnen zich kandidaten melden voor het fractievoorzitterschap van de VVD.



Sterke man

De vier coalitiepartijen hebben samen 76 kamerzetels, de oppositie heeft er 74. Dat betekent dat als een van fractieleden van een coalitiepartij dwarsligt de meerderheid weg is. Onder meer om die reden besloten de leiders Pechthold van D66, Buma van het CDA en Segers van de CU zelf de fractie te gaan leiden. Een andere reden is dat die partijleiders zich vrijer voelen de partijlijn vast te houden als ze niet in het kabinet zitten.



Er gingen al langer geruchten dat bij de VVD een sterke persoonlijkheid werd gezocht om de fractie te leiden. Dijkhoff ligt goed binnen de fractie, hij wordt gewaardeerd en heeft gezag.



Dijkhoff was ook voorzitter van de fractie in de gemeenteraad van Breda. Met Dijkhoff als lijsttrekker werd de VVD in Breda met negen zetels de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Klaas Dijkhoff nam de rol van fractievoorzitter op zich. In februari 2013 besloot hij zijn raadszetel op te geven wegens zijn werkzaamheden in de Tweede Kamer.