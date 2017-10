Sterke chemische lucht door werkzaamheden aan atletiekbaan, buurtbewoners last van hoofdpijn

WAALWIJK - De Coubertinlaan in Waalwijk is afgesloten vanwege een sterke chemische lucht. Meerdere ambulances, politiewagens en de brandweer zijn aanwezig. Er wordt gemeten of het om giftige stoffen gaat. De geur zou zijn ontstaan door werkzaamheden aan de atletiekbaan van ACW’66.

Er wordt een nieuwe toplaag aangebracht op de kunststof atletiekbaan. Om wat voor materiaal het precies gaat, is niet bekend. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat mensen op een tennisbaan ernaast alarm hebben geslagen omdat ze last hadden van de lucht.



Een deel van sportpark Olympia, waar ACW'66 zit, is afgesloten door de hulpdiensten.



Hoofdpijn

Volgens een omstander hebben veel mensen uit de buurt last van hoofdpijn vanwege de geur. Of er mensen daadwerkelijk onwel zijn geworden, is niet bekend.



Een bewoonster van de Coubertinlaan vertelt dat er anderhalve week geleden ook problemen waren door de werkzaamheden. Toen zaten er rode vlekjes op auto's in de straat en op de kozijnen. Ook toen hing er een sterke verflucht in de straat. Het bedrijf dat aan het werk was op atletiekbaan heeft onmiddellijk aangeboden de auto's schoon te laten maken.



De bewoners kregen afgelopen maandag een brief van het bedrijf waarin werd aangekondigd dat de kozijnen ook schoongemaakt zouden worden. Dat werk is inmiddels begonnen.