Kika van Es baalt dat ze door knieproblemen twee interlands moet missen

BOXMEER - Na de vreugde van het gewonnen EK volgde voor Kika van Es al snel weer de teleurstelling van een blessure. Problemen met de knie zorgen ervoor dat ze bij haar nieuwe club FC Twente nog maar weinig gespeeld heeft, deze maand mist ze bovendien ook twee interlands van Oranje. De voetbalster uit Boxmeer heeft het daar niet makkelijk mee.

“Ik kan niet precies zeggen wat het is, dat is lastig”, geeft Van Es aan. “Iets in de knie zit niet helemaal lekker. We hopen dat het nu door rust en goede begeleiding weer goed komt.”



Het is niet voor het eerst dat Van Es blessureproblemen heeft. Eerder ontbrak ze op eindtoernooien door kwetsuren, nu komt er een probleem kort na een gewonnen EK. “Na zo’n toernooi wil je doorgaan, door in het gevoel dat je hebt na zo’n toernooi. En bij een nieuwe club wil je jezelf ook laten zien. ik heb nu nog maar weinig kunnen spelen, dat is extra zuur."



Verantwoordelijkheid

De verdedigster speelde één volledige wedstrijd, in het andere duel dat ze in actie kwam werd ze na een half uur spelen van het veld gestuurd. Meer wedstrijden speelde ze nog niet. “Voor een voetballer is dat het moeilijkste dat er is. Maar soms moet je je verantwoordelijkheid spelen door niet te spelen."



Van Es hoopt na de interlandperiode weer speelminuten te maken bij FC Twente. “Het is afwachten of het goed uitpakt met de rust. Maar ik hoop in de thuiswedstrijd tegen Achilles ’29 weer te spelen. Dan heb ik nog twee weken.



Steun

Oranje speelt eerst vriendschappelijk tegen Oostenrijk, 24 oktober volgt een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. “Dat is meteen een topper. Ik ga er gewoon naar toe om de ploeg te steunen. En hopelijk ben ik er volgende keer gewoon weer bij.”