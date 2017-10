Flitscarrière: Hanne van Aart burgemeester Loon op Zand

LOON OP ZAND - Hanne van Aart (32) wordt de nieuwe burgemeester van Loon op Zand. De VVD’er is nu nog wethouder van de gemeente Heusden. Als ze wordt geinstalleerd is ze op dat moment de jongste burgemeester van Nederland.

Het is in korte tijd het tweede lid van het college van burgemeester en wethouders van Heusden dat vertrekt. Onlangs ging burgemeester Jan Hamming naar Zaanstad om daar eerste burger te worden.





Frank van Wel, voorzitter van de vertrouwenscommissie zegt over Van Aart: “Met haar enthousiasme en betrokkenheid legt ze gemakkelijk verbinding op verschillende niveaus. Haar ambitie is groot en ze is in staat anderen daar op een goede manier in mee te nemen. Bovendien is ze door haar eerdere functie goed bekend in de regio”.LEES OOK: Dochter Hanne in raad Heusden namens VVD, vader Fons van CDA nét niet Hanne van Aart maakt een flitscarrière. Zij kwam in 2014 in de gemeenteraad van Heusden. Dat was een opmerkelijk moment want haar vader Fons van Aart was ook kandidaat raadslid, zij het voor het CDA. Hanne haalde het net wel, haar vader viel net buiten de boot. Ze werd op haar 29ste meteen wethouder en nu wordt ze burgemeester.