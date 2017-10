Eindzege World Solar Challenge lijkt zeker voor TU-team, ondanks problemen

ADELAIDE - Het zat de studenten van de TU Eindhoven donderdag niet mee tijdens de World Solar Challenge in Australië. Er waren problemen met de accu van de zonneauto en de middenconcole ging kapot. Maar ondanks dat slaagden ze erin vrijdagochtend te finishen in Adelaide.

De pech sloeg donderdag toe in Port Augusta, vlak voor de laatste controlepost. Het studententeam parkeerde de auto daarop naast de weg om de schade meteen te repareren.



Met het bereiken van de finish lijkt het Eindhovense team zeker van de eerste plaats in de Cruiser Class. Dit is de categorie voor praktische zonneauto’s.Zaterdag staat het laatste onderdeel van de World Solar Challenge op het programma, de jurering. Dan wordt het confort en de innovatieve technologie van de deelnemende wagens beoordeeld. Dankzij de enorme voorsprong in punten die het TU-team heeft op de concurrentie lijkt dit geen obstakel voor de eindzege."Fantastisch dat het team ondanks de technische tegenslag erin is geslaagd te finishen met zoveel punten", vindt teammanager Wout Gubbels. "Nu willen we aan de jury laten zien dat we ook de beste zonneauto presenteren."