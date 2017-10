Proef met bodycams voor buitengewoon opsporingsambtenaren

BREDA - De buitengewoon opsporingsambtenaren in Breda worden binnenkort uitgerust met bodycams. Het gaat om een proef van een halfjaar waarbij tien BOA's een kleine camera gaan dragen.

Burgemeester Paul Depla wil met de pilot onderzoeken of de opsporingsambtenaren met een bodycam veiliger hun werk kunnen doen en ongewenst gedrag op straat voorkomen kan worden. Ook kunnen de beelden bijvoorbeeld gebruikt worden als bewijs bij incidenten.



Geweld

BOA’s krijgen tijdens hun werk regelmatig te maken met verbaal en fysiek geweld. In 2016 gebeurde dat in Breda veertig keer. In elf gevallen is er aangifte bij de politie gedaan.