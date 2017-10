Afzien op het spoor: veel werkzaamheden tijdens herfstvakantie

TILBURG - Het wordt afzien voor treinreizigers in de herfstvakantie. Er vinden vanaf vrijdagnacht door de hele provincie verschillende werkzaamheden plaats. Met name op de trajecten Tilburg-Boxtel en Tilburg-Den Bosch is het raak. De gevolgen voor het treinverkeer zijn ingrijpend, waarschuwt ProRail.

In overleg met reizigers- en goederenvervoerders heeft ProRail besloten een aantal grote werkzaamheden met elkaar te combineren en gelijktijdig uit te voeren. Bewust is gekozen voor de herfstvakantie - van zaterdag 14 tot en met zondag 22 oktober - omdat er dan minder treinreizigers zijn. "Dit scheelt een boel studenten en ook veel forensen zijn vrij", legt NS-woordvoerster Inge Rijgersberg uit.



Perron verbreed

In Tilburg wordt dit weekend station Tilburg Universiteit vernieuwd. Het perron wordt verbreed van 3,5 meter naar ruim acht meter. Dit betekent dat het spoor moet worden verlegd en verlengd. Op het verbrede perron komt nieuw stationsmeubilair en nieuwe ledverlichting. De manier waarop de reizigers het perron kunnen bereiken, wordt ook verbeterd.



Op het emplacement in Tilburg worden grote delen van het spoor vernieuwd. Het gaat om spoorstaven, de dwarsliggers, het grind en wissels.



Onderdoorgang

Ook bij station Oisterwijk vinden werkzaamheden plaats. Daar wordt de looproute over het spoor vervangen door een onderdoorgang. De ruwbouw hiervan staat al klaar naast het spoor. Die zal in zijn geheel op zijn plek worden geschoven. Hiervoor zal het spoor worden opgebroken. Verder krijgt het station een entree aan de noordzijde van het spoor.



Vanwege deze werkzaamheden is er tot zondag 22 oktober geen treinverkeer mogelijk op de trajecten Tilburg-Den Bosch en Tilburg-Boxtel. Tussen Tilburg en Breda ligt het treinverkeer stil tot zondagmiddag 15 oktober vier uur. Tussen Boxtel en Eindhoven rijden geen treinen tot zaterdagochtend 14 oktober negen uur.



De NS zet bussen in. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken en rekening te houden met een kwartier tot een halfuur extra reistijd. Wie van Eindhoven naar de Randstad of omgekeerd wil reizen, wordt geadviseerd via Utrecht Centraal te gaan.



Breda en Boxmeer

Ook in het noordoosten van Brabant wordt gewerkt aan het spoor. Daar is tot en met zaterdag 21 oktober geen treinverkeer mogelijk tussen Boxmeer en Nijmegen. Hier vindt groot onderhoud plaats en wordt een onderdoorgang voor fietsers gerealiseerd. Ook hier worden bussen ingezet.



Tussen Breda en Dordrecht zijn er dit weekend 'kleinere' werkzaamheden. Daar rijden zaterdag en zondag geen intercity's, maar wel sprinters.