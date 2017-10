Winterjas uit, barbecue aan! We gaan richting de 24 graden!

EINDHOVEN - Ze zegt het écht, weervrouw Britta van Gendt: "Barbecue aan!" Dat klinkt wellicht wat overdreven met de herfstvakantie voor de deur, maar er zijn weleens hamburgers en worstjes geroosterd met lagere temperaturen. Het wordt een zonnig weekend waarin het kwik zomaar kan stijgen tot een graad of 24.

De warming-up voor het nazomerweekend begint al vrijdagmiddag. "Er zijn nog wel wolkenvelden aanwezig, maar af en toe is er ook wat zon. De temperaturen lopen op tot zo'n 21 graden. En dat is behoorlijk warm voor de tijd van het jaar."



En dan het weekend: "Zaterdag wordt het héél fraai weer. 's Ochtends is er nog wat nevel, maar die gaat heel snel verdwijnen. Vrij vroeg in de ochtend is er al flink wat zon en het wordt ongeveer 21 graden."



Gekkenhuis

Word je daar al hartstochtelijk gelukkig van? Zondag wordt pas echt gekkenhuis! Dan wordt het misschien wel 24 graden. "En dat is echt een beetje nazomer!" En heb je volgende week geen herfstvakantie maar nog wel vrije dagen over? Kijk je baas lief aan en vraag of je maandag mag snipperen, want ook dan wordt heerlijk warm nazomerweer voorspeld.