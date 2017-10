ANWB waarschuwt voor drukke en vroege avondspits

EINDHOVEN - Automobilisten moeten vrijdag rekening houden met een drukke avondspits. Hiervoor waarschuwt de ANWB. Aanleiding is het begin van de herfstvakantie voor mensen in zuid- en midden-Nederland.

"Naar verwachting gaan er dit weekend ruim 750.000 vakantiegangers op pad", laat een woordvoerder weten. "Zij moeten vooral vrijdagmiddag rekening houden met veel en ook lange files."



Knelpunten

De eerste files ontstaan volgens de ANWB al rond één uur vrijdagmiddag. "Het wordt vooral druk op de wegen naar de toeristische gebieden in het midden en zuiden van het land." Een van de verwachte knelpunten is de A50 tussen Arnhem en Eindhoven. Maar ook op de A58 tussen Breda en Eindhoven en de A16 bij Hazeldonk loopt het verkeer traditioneel snel vast.



De ANWB verwacht dat om zeven uur vrijdagavond de grootste drukte achter de rug is.