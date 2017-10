Ladder omvergetrokken, man valt vijf meter naar beneden: 'Hij heeft geluk gehad'

ROOSENDAAL - Je moet er toch niet aan denken: op een ladder aan het werk zijn, als deze ladder ineens onder je vandaan wordt getrokken. Donderdagmiddag stond een medewerker van hoverniersbedrijf BTL uit Haaren met zijn kettingzaag op vijf meter hoogte om een boom te snoeien, toen de ladder uit het niets omver werd getrokken. "Het gaat naar omstandigeheden goed met hem. Hij heeft veel geluk gehad", laat het bedrijf weten.

De 34-jarige man uit Tholen was samen met collega's bezig met snoeiwerkzaamheden op de Wouwbaan, bij Rosada Fashion Outlet, in Roosendaal. Hij was net de ladder op geklommen en wilde zich verankeren met een veiligheidsgordel, toen de ladder onder hem uit werd gehaald. "Hij zag het echt niet aankomen."



Uit de roulatie

"Hij heeft een gebroken pols en beurse plekken", laat het bedrijf weten. "Gezien het feit dat hij vijf meter is gevallen, heeft hij dus veel geluk gehad. Na de eerste schrik gaat het naar omstandigheden redelijk goed met onze collega." Hij is de komende zes weken wel uit de roulatie.



Een collega van de man zag gebeuren dat de ladder werd weggetrokken. Hij zorgde eerst voor zijn gevallen collega en ging daarna achter de 24-jarige verdachte aan. Ook omstanders zetten de achtervolging in en hebben de man overmeesterd.



'Blij met alle hulp'

BTL is erg te spreken over de actie van omstanders. "Wij vinden het verbazend positief dat zij bereid waren om te helpen en risico te lopen op letsel. De man dreigde namelijk met een zware steen. Zonder de hulp van de omstanders was het zeker niet gelukt om de dader te overmeesteren."



Ook het slachtoffer zelf, dat liever anoniem blijft, is blij met de hulp. "Het is hem opgevallen dat er zoveel mensen meteen in actie zijn gekomen, zowel zijn collega als omstanders. Hij waardeert dat heel erg."



Geen bekenden

Waarom de ladder waar hij op stond, omver werd getrokken blijft een raadsel. Het slachtoffer kende de verdachte uit Roosendaal niet. Was het misschien een slechte grap? "Dit kunnen wij helaas niet beoordelen op dit moment", laat het bedrijf weten. De politie moet de man nog verhoren.