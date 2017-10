Ongeluk in Wouwse Plantage, traumahelikopter geland

WOUWSE PLANTAGE - Op de kruising van de Plantagebaan en de Westelaarsestraat in Wouwse Plantage is een zwaar ongeluk gebeurd. Daarbij waren een auto en een brommobiel betrokken. De bestuurder van de 45 km auto is zwaargewond geraakt.

Een traumahelikopter, ambulance en brandweerauto kwamen naar de plaats van het ongeluk. De bestuurder van de brommobiel is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was aanspreekbaar.



Trauma-arts mee

De trauma-arts is met de ziekenwagen meegegaan. De bestuurder van de andere auto raakte niet gewond.