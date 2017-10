Na instorting parkeergarage Eindhoven Airport, mogelijk ook school Hoeven onveilig

HOEVEN - De gemeente Halderberge laat een onderzoek uitvoeren naar de draagkracht van de vloeren van een recent opgeleverde school in Hoeven. Aanleiding is de gedeeltelijk instorting van de pakeergarage bij Eindhoven Airport.

Uit onderzoek van TNO naar de oorzaak van de ingestorte parkeergarage is gebleken dat bepaalde bouwtechnieken onder sommige omstandigheden niet veilig zijn. De garage stortte in mei door een bouwfout en hitte in.



Onveilig

Alle gemeenten in Nederland werden daar deze week in een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken nog extra op gewezen. De gemeente Halderberge is tot de conclusie gekomen dat in de nieuwe brede school in Hoeven mogelijk ook onveilige bouwtechnieken zijn gebruikt.



Direct na deze constatering zijn deskundigen ingeschakeld om een extra constructiecontrole uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar de draagkracht van de vloeren. Om alle risico's uit te sluiten, is in overleg met schoolbestuur de Borgesiusstichting besloten om per direct te stoppen met de verhuizing naar het nieuwe gebouw.



School voorlopig dicht

De verwachting is dat aankomende maandag het onderzoek is afgerond. Dan is ook duidelijk of er een verhoogd risico is en er aanvullende maatrgelen nodig zijn. Afhankelijk van de maatregelen wordt in overleg met het schoolbestuur bekeken hoe en wanneer het gebouw in gebruik kan worden genomen.