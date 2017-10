Bejaarde man verdacht van kindermisbruik op camping, meisje was 17 jaar lang slachtoffer

LIEROP - Een 75-jarige man uit Venlo, André V., wordt ervan verdacht dat hij op camping De Somerense Vennen in Lierop kinderen heeft misbruikt. Bij een meisje zou het misbruik zich uitspreiden over een periode van zeventien jaar. Dat melden bronnen aan Omroep Brabant. V. is afgelopen dinsdag opgepakt op de camping.

De man gold op de camping als een soort ‘opafiguur’, vertelt een van de bronnen, Bonnie*, aan Omroep Brabant. Iedereen kon altijd bij hem terecht, kinderen bleven vaak bij hem logeren. Hij was te vertrouwen, was de algemene gedachte. Dat kwam ook omdat hij jaren geleden een pedofiel van de camping had weggejaagd. De zoon van Bonnie, Jan*, is eerder misbruikt door die pedofiel.



Pas veel later werd hen duidelijk dat die vriendelijke man toch niet te vertrouwen was. De dochter van Bonnie, Marijke* werd van ongeveer haar negende tot en met haar 26e levensjaar misbruikt door die man.



‘Jarenlang bedreigd met de dood’

Marijke heeft een verstandelijke beperking en een autistische stoornis. Ze weet zich moeilijk te uiten, vertelt moeder Bonnie. “Dat blijkt nu ook. Hij heeft haar jarenlang met de dood bedreigd. Als zij ooit iets zou vertellen, zou hij haar vermoorden”, zegt zij. “Ik weet nu wel wat hij met mijn dochter heeft gedaan. Alles, tot aan penetreren aan toe. Niet één keer, maar heel vaak.”

Het gezin kwam jarenlang op de camping. André woont daar ook al ruim twintig jaar. “Iedereen vertrouwt elkaar en loopt bij elkaar binnen. Er is vertrouwen dat ze even naar vriendjes of vriendinnetjes kunnen lopen om te spelen. Dat vertrouwen was er ook bij hem. Hij was echt een opa-figuur en organiseerde ook slaapfeestjes voor kinderen”, vertelt Bonnie.



Misbruik komt uit

Nooit had Bonnie argwaan. “Ik weet niet waarom, dat vraag ik mij nog steeds af. Ik neem het mijzelf kwalijk. Een goede vriendin van mijn dochter zocht contact met mij, om aan te geven dat ze zich zorgen maakte over mijn dochter. Ze wist het al vijf jaar, maar mocht het van mijn dochter niet vertellen.”



Toch vertelde ze wat er speelde. De Bonnie zocht haar Marijke op en confronteerde haar met het telefoontje. “Ik vroeg haar: klopt dit, is dit ook zo? Het heeft even geduurd, maar ze brak en gaf het toe. Mijn dochter had haar afscheidsbrief al klaar liggen, ze wilde dat weekend een einde maken aan haar leven. We waren er net op tijd bij."



Meerdere slachtoffers

Dat gebeurde allemaal eind september. Al snel bleek dat het niet was gebleven bij het misbruiken van Marijke. Ook het driejarige dochtertje van broer Jan werd betast door V. Marijke moest daarop toekijken.



De misbruikbeschuldigingen worden bevestigd door een tweede moeder, die anoniem wil blijven. Zij vertelt aan Omroep Brabant dat haar dochter, die goed bevriend is met Marijke, 6 á 7 jaar geleden ook een weekje bleef logeren op de camping. Toen het - nu veertienjarige - dochtertje thuis kwam vertelde zij aan haar moeder dat V. een hand op haar been had gelegd in bed.



De moeder heeft V. daarop aangesproken. Hij gaf toen aan dat dat niet bewust was gebeurd en dat dan in zijn slaap moest zijn geweest. Toch vertrouwde de moeder het niet, haar dochter is nooit meer alleen bij V. geweest.



Aangifte

Afgelopen woensdag werd de moeder gebeld door de zedenpolitie. Marijke had de naam van haar dochter ook genoemd. Op dat moment gaf haar dochter aan dat V. verder was gegaan en haar had betast. Vervolgens hebben zij aangifte gedaan bij de politie.



De politie heeft de man dinsdagochtend opgepakt. Hij zit nu vast en wordt vandaag voorgeleid. Dan wordt bepaald of hij voorlopig vast blijft zitten. “Ik hoop het”, zegt Bonnie “Ik wil dat hij heel lang vast blijft zitten en beseft wat hij heeft aangericht.”



Het Openbaar Ministerie bevestigd dat er vooralsnog twee aangiftes liggen over misbruik door de verdachte. Hij wordt verdacht van het jarenlang misbruiken van een (inmiddels) jonge vrouw en van eenmalig misbruik van een ander meisje. “Het betrof bekenden van de verdachte. Onderzoek moet uitwijzen of er nog meer slachtoffers zijn.”



De echtgenote van de campingeigenaar reageert geschokt als Omroep Brabant haar vraagt te reageren. "Ik vind het verschrikkelijk. We hebben tien jaar geleden deze camping overgenomen en geprobeerd iets moois op te bouwen en een goede naam aan de camping te geven."



De namen van Bonnie, Marijke en Jan zijn gefingeerd. Zij willen anoniem blijven. Hun namen zijn bij de redactie bekend.