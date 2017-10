Gewelddadige verkrachting in Eindhoven, 4 jaar cel voor verdachte die geen enkel berouw toont

EINDHOVEN/DEN BOSCH - Een 31-jarige man uit Eindhoven is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar huis in Eindhoven. De man belde op 1 april rond tien uur 's avonds aan bij de vrouw met het verhaal dat haar kat was overreden. Vervolgens drong hij haar huis binnen en verkrachtte hij haar volgens de rechter op gewelddadige manier.

Ook bedreigde de man het slachtoffer. Ze verklaarde dat ze hem hoorde zeggen: Als je nu niet ophoudt met lawaai maken, dan maak ik je dood." De verdachte nam de benen toen de buurman van het slachtoffer poolshoogte kwam nemen omdat hij geluiden hoorde. Dankzij een DNA-match kon hij worden aangehouden.



Opvallend in de zaak is dat de Eindhovenaar een enkelband droeg. Hij was namelijk in 2015 veroordeeld als lid van een bende ladingdieven. Op het moment van de verkrachting was hij voorlopig in vrijheid gesteld.

Geen enkel berouw

Tijdens de rechtszaak vertelde de vrouw op indringende manier welke impact de verkrachting op haar heeft gehad. De verdachte toonde geen enkel berouw of enig gevoel voor empathie. Ook heeft hij niet willen meewerken aan psychologisch onderzoek en wil hij zich niet laten behandelen.

Verder pleegde hij de verkrachting dus in de proeftijd van de eerder opgelegde gevangenisstraf van 38 maanden voor de ladingdiefstallen. Allemaal redenen die de rechter er hebben toe gebracht om een hogere straf op te leggen dan normaal.



Schadevergoeding

Behalve de vier jaar straf die hij vrijdag kreeg opgelegd voor verkrachting, moet de man uit Eindhoven ook de nog openstaande straf van 260 dagen uitzitten voor de ladingdiefstallen. Verder moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 5500 euro betalen.