'Efteling-pedofiel' te ziek om voor rechter te verschijnen

KAATSHEUVEL - Een bejaarde man die een tienermeisje probeerde te verleiden bij de Efteling is te ziek om voor de rechter te komen. De man van 71 jaar zit thuis in Kaatsheuvel in een rolstoel aan de zuurstof. Hij komt niet meer buiten. Dat bleek vrijdag bij een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Breda.

De ontuchtpoging was aan de rand van het pretpark in de Kinkenpolder. Die weg omringt de grote parkeerplaatsen. Op maandag 13 juli 2015 kwam de man daar een meisje van 13 jaar tegen. Hij ging naast haar zitten, legde zijn hand tegen haar been. Daarna zou hij zijn piemel uit zijn broek hebben gehaald met de vraag of ze hem wilde aanraken. Het meisje zou toen gevlucht zijn.



Verboden naar de Efteling te komen

De beveiliging van de Efteling bekeek de bewakingsbeelden en iemand herkende de man. De politie pakte de verdachte thuis op. Hij zat een week of vijf in voorarrest maar werd vrijgelaten onder voorwaarden: hij mocht absoluut niet in de buurt van de Efteling komen en hij moest behandeld worden door een psychiater.



Het lijkt er intussen op de verdachte niet meer naar de Efteling toe kan. Onduidelijk is of hij onder behandeling staat. Hij wordt thuis verzorgd door zijn vrouw. "Er is zelfs geen gesprek mogelijk, hij raakt snel buiten adem", vertelde zijn adocaat de rechtbank in Breda. De advocaat vertelde ook dat de gezondheid van de verdachte verslechtert.



'Hij wil er bij zijn'

Het proces is daarom op verzoek van de advocaat en ook de officier van justitie voor onbepaalde tijd uitgesteld. Er wordt een datum geprikt, ergens over vijf maanden. De verdachte stond eerst gepland om half november voor de rechter te verschijnen. Hij was er vrijdag ook niet bij. "Hij wil er bij zijn", zegt zijn advocaat.



Uit de aanklacht komt ook naar voren dat het slachtoffer van toen, die nu 16 jaar is, een schadeclaim heeft ingediend en wil 250 euro van de verdachte.



Gezondheid

Op de zitting bleek vrijdag ook dat rapportages zijn opgemaakt over de man en dat de rechtbank medische stukken heeft gekregen, maar dat er nog onderzoek loopt. Waarom de zaak zo lang heeft stil gelegen, is onbekend. Van vergelijkbare zaken is bekend, dat onderzoeken tijd kosten. Bovendien hebben ze een beperkte geldigheidsduur omdat de gezondheidssituatie van een verdachte kan veranderen.



De man zou eerder zijn veroordeeld voor schennispleging, maar details zijn er niet. Hij kreeg daarvoor al een werkstraf en een maand voorwaardelijk, maar wanneer is onbekend.