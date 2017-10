Vrouw die ex-vriend in oksel en arm stak, moet 20 maanden de cel in

DEN BOSCH - Een 56-jarige vrouw uit Oss die in juli 2016 haar vriend neerstak, is veroordeeld tot twintig maanden onvoorwaardelijke celstraf. De vrouw stak in de nacht van de 24e op de drempel van een woning haar ex met een mes in de oksel en arm.

De vrouw heeft zich volgens de rechtbank in Den Bosch schuldig gemaakt aan poging tot doodslag. Ook zou ze zich na het drama niet bekommerd hebben om het slachtoffer. Naast 20 maanden onvoorwaardelijk, heeft ze ook nog tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen.



Het slachtoffer belde de bewuste nacht bloedend aan bij een andere woning in de buurt. Daar zakte hij in elkaar. Agenten die op de noodoproep afkwamen, zagen hoe de vrouw voorovergebogen over haar ex-vriend heen hing en onder het bloed zat. Ze kon direct na het voorval worden gearresteerd.



Tbs

De officier van justitie had naast gevangenisstraf ook tbs geeïst. Dit omdat vast zou staan dat ze aan een 'ziekelijke stoornis van geestvermogens' lijdt. Maar de vrouw wilde niet meewerken aan een psychologisch onderzoek. De rechter houdt het daarom op enkel gevangenisstraf.



De vrouw zou tijdens het voorval onder de invloed van alchohol zijn. Het is niet de eerste keer dat de vrouw schuldig is bevonden aan een geweldsdelict.