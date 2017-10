Huisfeestje in Engelen verboden uit vrees voor Satudarah

DEN BOSCH - Een feest zaterdag in een huis aan de Zonneweide in Engelen is vrijdag door de gemeente Den Bosch verboden. De gemeente maakt zich zorgen over de veiligheid van bewoners in de buurt. Ze vreest de komst van leden van motorclub Satudarah.

Volgens de kersverse burgemeester van de stad, Jack Mikkers, gaat het om een commercieel feest waarvoor de organisator geen vergunning heeft. Het besluit om het feest te verbieden, is genomen na overleg met de politie. De organisator is volgens de gemeente van het besluit op de hoogte gebracht.



“Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in deze gemeente. Daar staan wij voor. Veiligheid vind ik een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat betekent ook dat iedereen zich aan de regels moet houden. Dat is bij dit feest niet het geval", zegt burgemeester Mikkers in een verklaring . Daarbij wil de stad volgens hem 'mensen die te maken hebben met een Outlaw Motorgang (OMG) niet de ruimte geven'.Het is volgens de gemeente bekend dat op het feest alcoholische versnaperingen worden geschonken. Daarvoor moeten munten worden gekocht. En hiervoor heeft de organisator niet de benodigde vergunningen.Het feest is aangekondigd op internet en volgens de gemeente is iedereen welkom. Wanneer een groot aantal mensen hieraan gehoor geeft dan is dat volgens haar een risico voor de openbare orde en veiligheid.Begin dit jaar verbood de gemeente Den Bosch een boksgala dat gehouden zou worden in Nuland omdat een vooraanstaand lid van Satudarah deel uitmaakte van de organisatie. Ook was er voor het gala geen vergunning aangevraagd.Burgemeester Mikkers werd eerder deze week geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Den Bosch.