Drie keer op rij wereldkampioen zonneracen, de TU/e doet het: 'We zijn de slimste regio ter wereld'

EINDHOVEN - De wereldtitel kan het studententeam van de TU Eindhoven niet meer ontgaan. En dus verovert een team van de TU voor de derde keer op rij de belangrijkste prijs in de grootste zonnerace ter wereld. Maar dit is meer dan een overwinning van één team. Het zegt iets over de hele regio.

Bert-Jan Woertman, commercieel directeur van de TU Campus, ging volledig uit zijn dak toen duidelijk werd dat zonneauto Stella Vie ging winnen in Australië. "Natuurlijk was ik blij. Ik ben nog steeds blij. Het is fantastisch!"



Woertman is powertrots op het team dat zich maandenlang uit de naad heeft gewerkt voor deze wedstrijd. "Ze hebben echt dag en nacht gewerkt. Ik weet nog dat ik een keer om 9 uur 's avonds ging kijken. Toen waren ze allemaal nog bezig. En de volgende ochtend waren er gewoon weer."





Maar het succes van het TU-team is volgens Woertman een succes dat veel verder gaat dan alleen de studenten en de universiteit. "De TU-Eindhoven is de nummer één universiteit wereldwijd als het gaat om samenwerking met high tech-bedrijven", zegt Woertman. "Onze studenten krijgen heel veel kennis, geld en hulp van experts uit bedrijven in de omgeving.""Iedereen in Brainport staat te juichen. We zijn gewoon de slimste regio van de wereld."Het succes van de race straalt natuurlijk ook af op de TU. Woertman: "De NOS heeft een paar dagen live uitgezonden. We waren te zien naast Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, dat doet iets met je bekendheid en aantrekkingskracht."Of het met de successen van de race te maken heeft, is lastig te zeggen, maar het aantal studenten aan de TU groeit al jaren. En er komen veel high-tech ondernemers langs om een kijkje te nemen op de campus. "Die willen dan bijna altijd ook even kijken naar het team van de Solar Race."Woertman heeft de studenten nog niet persoonlijk gefeliciteerd, "Laat ze eerst maar even goed feesten daar." Wel wacht ze een mooi thuiskomen. Samen met het team van de TU Twente zijn ze door het universiteitsbestuur en de wethouder uitgenodigd voor de voetbalwedstrijd PSV - Twente.