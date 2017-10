NAC-trainer Vreven voorkomt relletje met boze ADO-coach Groenendijk

BREDA - NAC-coach Stijn Vreven ontkent dat hij zich negatief heeft uitgelaten over ADO Den Haag. De Belg doet dit naar aanleiding van boze uitspraken van Fons Groenendijk, de trainer van ADO. Die is pissig omdat Vreven zich laatdunkend zou hebben uitgelaten over het verdedigende spel van zijn ploeg. "Dat is niet waar", zegt Vreven.

ADO-trainer Alfons Groenendijk windt er in het AD geen doekjes om. Volgens hem heeft collega-coach Stijn Vreven zich negatief uitgelaten over de speelwijze van zijn team in de westrijd tegen NAC in Breda.



NAC was in de thuiswedstrijd op 30 september over het algemeen de aanvallende partij, maar kreeg in de tweede helft toch met 0-1 het deksel op de neus."Zoals ADO Den Haag speelt, kunnen wij het ook wel negentig minuten volhouden", zou Vreven na afloop hebben gezegd.Een uitspraak die kwaad bloed zette bij ADO-coach Fons Groenendijk. "Laat hem lekker naar zijn eigen elftal kijken", is de verbolgen reactie van Groenendijk in het AD.Om verder te sneren: "Ik ben laatst voor niks naar Feyenoord-NAC geweest, want daar stonden ze 86 minuten bijna achter de goal te verdedigen. Hij kan zich beter afvragen waarom zijn ploeg elke wedstrijd na een uur als een kaartenhuis in elkaar stort."De coach van NAC maakt zich niet zo druk over de verbale aanval van Groenendijk. Volgens de Belg is het allemaal uit zijn verband gerukt en heeft hij zich niet laatdunkend uitgelaten."Dat heb ik helemaal niet gedaan", meent Stijn Vreven. "Ik bedoelde dat de manier van verdedigen die ADO tegen ons deed, en wij tegen Feyenoord, net iets makkelijker is dan hoe wij spelen. Maar dat is niets ten nadele van ADO Den Haag, Alfons Groenendijk of wie dan ook.""Wij zijn twee grote mensen en als we elkaar de volgende wedstrijd tegen komen, geven we elkaar gewoon vriendelijk de hand. Dan is het allang weer vergeten", drukt Vreven het relletje in wording de kop in.