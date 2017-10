PSV wellicht zonder geblesseerde Lozano naar VVV Venlo

EINDHOVEN - PSV zal het waarschijnlijk bij de hervatting van de eredivisie zónder Hirving Lozano moeten doen. De aanvaller is nog altijd niet hersteld van een elleboogblessure. "Lozano is een groot twijfelgeval voor de wedstrijd tegen VVV. We weten pas op het allerlaatste moment of hij beschikbaar is", liet trainer Phillip Cocu vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie weten.

En dat geldt ook voor Derrick Luckassen, die op de terugweg is van een blessure, maar ook nog niet aan alle trainingsvormen kan meedoen.



Wellicht dus zonder dit tweetal zal PSV zondag in Venlo als koploper de competitie hervatten. Tegenstander VVV Venlo is één van de grote verrassingen in de eredivisie. Vooraf door velen ingeschat als de grootste degradatiekandidaat, staat de ploeg op een keurige zevende plaats.Volgens Phillip Cocu komt dat omdat de ploeg evenwichtig is samengesteld en een realistische speelstijl hanteert. "Zij zullen tegen ons op de counter spelen en die strijdwijze beheersen ze goed. Aan ons om in hun verdediging toch het gaatje te vinden."op het kunstgras VVV Venlo, wat door spelers wordt beoordeeld als het slechtste van de eredivisie. Cocu sluit niet uit dat hij zijn tacktiek en zelfs wellicht zijn opstelling daaraan zal aanpassen."Dat kan. Het vraagt zeker aandacht dat we op dat kunstgras spelen. Ik hoop dat het meevalt. Maar we zullen ons maximaal moeten aanpassen aan de andere omstandigheden. De ene voetballer voelt zich daar comfortabeler in dan de ander, dus het zou kunnen dat ik daar rekening mee hou."