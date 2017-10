Hanne van Aart straks jongste burgemeester, nu al lid van de Whatsappgroep 'burgemeesters onder 40'

LOON OP ZAND - Hanne van Aart werd donderdagavond rond negen uur voorgedragen als burgemeester van Loon op Zand. Ongeveer drie minuten later werd ze toegevoegd aan de Whatsappgroep van burgemeesters onder de veertig. Van Aart is straks de jongste burgemeester van Nederland en kan op Whatsapp rekenen op adviezen van en gezelligheid met andere 'broekies' met een ambtsketen.

Voorbeeld van zo'n andere burgemeester onder de veertig is Joris Bengevoord. Hij was fractievoorzitter van GroenLinks in Tilburg maar staat sinds een klein half jaar aan het ambtelijke roer van de gemeente Winterswijk. Toen hij het ambtsketen kreeg omgehangen was hij 32 jaar. "Door je leeftijd ben je erg benaderbaar. Dat vinden inwoners heel leuk. En een brug slaan tussen de politiek en jonge mensen, daar kun je als jonge burgemeester bij uitstek goed in zijn."



Hij vervolgt: "Ik hoop dat als zij het stokje overneemt en de jongste burgemeester wordt, dat ze het net zo leuk gaat vinden als ik. En dat ze fluitend naar haar werk gaat." En zo'n jonge burgemeester, die fluit dan misschien wel Justin Bieber? "Ja, bijvoorbeeld. Of Brabant van Guus Meeuwis."



Boot gemist

Terug naar dat Brabant, naar Hilvarenbeek. Burgemeester daar is sinds 2010 Ryan Palmen. Met 31 jaar was hij piepjong bij zijn benoeming. "Ik heb het idee dat jeugdigheid wel iets ontwapenends of laagdrempelings heeft. De schaduwzijde is misschien dat een wat oudere burgemeester net wat meer ervaring of statuur uitstraalt." Of ze hem weleens als broekie hebben bestempeld? "Het zou bijna vreemd zijn als niemand dat ooit gedacht heeft."



Terwijl Palmen een succeswens uitspreekt voor Hanne Aart, krijgt hij berichtjes binnen in de whatsappgroep voor jonge burgemeesters. "De meesten zijn samen op een uitstapje." Ze zijn op bezoek bij de ook al zo jonge burgemeester van Texel. "Ik heb de boot gemist, ik sta vast, waar zijn jullie? Die appjes komen voorbij nu."



Beheerde appgroep

Zelf kon Palmen niet mee, drukke bestuurdersagenda. Burgemeester Willemijn van Hees van Geertruidenberg is wel met de jonge hondenclub op Texel. bij. In 2012 begon ze als baas van de gemeente, toen was ze 34. "Ik denk dat je als jonge burgemeester soms onderschat wordt. En ik word liever onderschat dan overschat." Van Hees is beheerder van de burgemeesters-appgroep en voegde Hanne van Aart donderdagavond toe. "Ik heb haar gefeliciteerd en wens haar veel succes."



Vanuit een bus op Texel volgt er nog een advies, van het ene jonkie tot het andere: "Je moet je intuïtie volgen. Jezelf in het begin niet onzeker opstellen door je te laten leiden door adviezen van ouderen, omdat die wijzer zouden zijn. Als iets niet goed voelt in je buik, volg je instinct!"