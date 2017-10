Stan Valckx kijkt uit naar weerzien met PSV: 'Hoge klassering VVV geen toeval'

VENLO - Honderden wedstrijden speelde hij voor VVV-Venlo én voor PSV. Toch is het in de carrière van Stan Valckx nauwelijks een handvol keren voorgekomen dat hij met de ene tegen de andere club heeft gespeeld. Laat staan dat hij met VVV van PSV heeft gewonnen. En daar moet zondag, wanneer de twee ploegen elkaar treffen in De Koel, maar eens verandering in komen. Vindt Valckx tenminste.

Hij mag dan zijn meeste duels in het betaald voetbal als PSV’er hebben gespeeld, Valckx is ook een geboren en getogen Limburger en bovendien manager voetbal in Venlo.



Succesvoller tegen Feyenoord en Ajax

“Hoe het kan dat VVV in de regel van met name Feyenoord en Ajax wel vaker wint en van PSV zelden? Ik weet het niet. Ik kan er geen wetenschap op loslaten. Misschien willen we ons juist tegen Feyenoord en Ajax van onze allerbeste kant laten zien en is de relatie tussen ons en PSV wat vriendschappelijker.”



Voordat iedereen over Valckx heen valt en denkt dat de geel-zwarten de punten cadeau gaan geven: VVV wil ook tegen de op papier ongenaakbare koploper uit Eindhoven zijn hoge positie op de ranglijst benadrukken. De promovendus is nu zevende, verloor slechts éénmaal (thuis van Ajax) en heeft evenveel tegentreffers als de aloude top-drie. Volgens Valckx zijn de goede resultaten van het team van Maurice Steijn geen toeval.



'Punten dik verdiend'

“Ik denk dat we alleen tegen Vitesse wat geluk hebben gehad. Verder waren alle punten die we gepakt hebben dik verdiend. We waren steeds de betere ploeg, of het nu tegen Sparta, FC Twente of FC Groningen was. Op inzet, werklust en tactisch gebied stonden we er steeds weer en we kunnen het lang volhouden”, vertelt Valckx, die de zevende plaats niet onwerkelijk vindt.



“Een man of acht maakten vorig seizoen ook deel uit van de basis. Tel daarbij de gerichte aankopen die we hebben gedaan erbij op en je hebt een team dat veel voor elkaar kan krijgen.”



Samenspraak met trainer

Valckx is ook zeer te spreken over de inbreng van Steijn. “Ik ben er om hem te faciliteren en te ontlasten. Natuurlijk ben ik verantwoordelijk voor de transfers, maar dat doe ik ook bij VVV altijd in samenspraak met de trainer. In een vergelijkbare functie bij PSV en bij buitenlandse clubs heb ik nooit anders gewerkt.”



Het samenspel tussen leiding van de club en de trainer, de wisselwerking tussen Steijn en zijn selectie en de teamspirit binnen én buiten het veld doen Valckx terugdenken aan zijn periode als speler van VVV. Toen wist trainer Jan Reker uit Vessem de Venlose equipe onder vergelijkbare omstandigheden eveneens op te werken tot de subtop in de eredivisie. “Zowel toen als nu kun je spreken van een goede chemie. Ik vind dan ook niet dat we boven onze stand leven”, aldus de bijna 54-jarige Arcenaar, die ook vanwege het weerzien met zijn oud-ploeggenoten Phillip Cocu en Chris van der Weerden uitkijkt naar de wedstrijd van zondag.



'Verslaafd' aan VVV en voetbal

VVV en PSV lopen, los van wat uitstapjes naar Portugal (Sporting Lissabon), China en Polen (Wisla Kraków), als een rode draad door Valckx’ voetballeven. Is hij nog wel weg te denken uit de voetballerij en met name het Venlose?



“Ik begin me al te vervelen bij de gedachte dat ik me uit de voetbalsport zou terugdenken. Ik voetbal ook nog steeds. Zo moet ik zondagmorgen eerst met het derde elftal van DEV (de club in zijn woonplaats, red.) in actie komen voordat ik naar VVV - PSV kan. Verder voetbal ik in de zaal, bij oud-VVV, oud-PSV en de oud-internationals.”



'Verbouwing stadion'

“Qua functie voel ik me bij VVV ook heel erg happy. Heb hartstikke veel zin om nog langer te blijven, zeker nu deze week na jaren van debatteren is besloten om het huidige stadion te gaan verbouwen.”



En dan toch wel met een ander hoofdveld, hè? Valckx: “We hebben echt een prima mat, alleen ziet het er niet uit als je erop speelt. Of tegenstanders als PSV in het nadeel zijn wanneer ze op zo’n veld moeten spelen? Nou, daar kunnen ze toch ook op kunstgras trainen.”