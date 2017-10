Dumper van caravan 'Debora' na vier maanden in de kraag gevat

TERHEIJDEN - Goed nieuws komt vrijdag uit Terheijden. Na intensief speurwerk hebben toezichthouders van de gemeente Drimmelen namelijk de persoon gevonden die afgelopen zomer de aftandse caravan 'Debora' schaamteloos dumpte in een bosperceel.

Weet u het nog? Hoe boos wij met z'n allen waren toen de dader er een enorme puinbak van maakte aan de Schimmelseweg. Respectloos werden naast de caravan een koelkast, lege alcoholblikjes en kleding het bosperceel in geslingerd.



Op het terrein moest toen juist een prachtig speelbos voor kinderen komen. Destijd spraken reacties van nette Brabanders boekdelen, 'Dit doe je niet in onze provincie', 'Dit kan echt niet' en 'Dat-ie maar snel gevonden wordt.'



Opruimkosten

Bij de gemeente zaten ze ook niet stil. Vier maanden hadden de handhavers nodig om de rommelmaker op te sporen. En die kan nu zijn portemonee trekken, want de kosten die de gemeente heeft voorgeschoten om de boel weer netjes te maken, bedragen maar liefst duizend euro.