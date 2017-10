Etien Velikonja vraagteken voor 'keldertopper' Willem II

TILBURG - Het is zeer twijfelachtig of Etien Velikonja zondag in actie kan komen voor Willem II. De Sloveen kampt met blessureleed. "Etien sluit morgen aan bij de groepstraining. Het is even afwachten hoe dat gaat", aldus trainer Erwin van de Looi.

De oefenmeester neemt pas na de training van zaterdag een besluit over de inzetbaarheid van Velikonja. Het is volgens Van de Looi zo goed als uitgesloten dat de aanvaller, die kampt met vocht in een bovenbeen, de volle negentig minuten speelt in de wedstrijd tegen FC Twente.



Ogbeche op weg terug

De Tukkers komen zondag op bezoek in het Koning Willem II Stadion. In dat duel zal aanvaller Bartholomew Ogbeche zeker niet meedoen. De Nigeriaan speelde onlangs mee in een oefenduel van Willem II tegen Club Brugge. Ogbeche speelde een half uur, maar wordt door Van de Looi niet opgenomen in de selectie voor het duel met FC Twente.



"In overleg met de medische staf is besloten dat we met Ogbeche geen risico willen nemen", aldus de trainer. "Hij krijgt volgende week speelminuten bij Jong Willem II en zodoende willen we hem langzaam meer en meer speelminuten laten maken."



Willem II staat na zeven speeldagen op de laatste plaats in de eredivisie. Drie punten haalden de Tilburgers tot nu toe. Tegenstander Twente doet het niet veel beter. De Tukkers peurden zes punten uit de eerste zeven duel en zijn op plek vijftien terug te vinden. Er staat dus een keldertopper op de rol, zondag.



Van de Looi gaat met vertrouwen de strijd met Twente aan. De oefenmeester vindt dat zijn ploeg steeds beter begint te draaien. "We moeten deze lijn doortrekken. En dit weten te koppelen aan resultaten. Het is tijd om punten te pakken."