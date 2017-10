'Ik heb gevraagd een kogel door mijn kop te schieten. Dan was alles voorbij'

DEN BOSCH - Het begon met een telefoontje van een boze ex die wraak wilde nemen. Het eindigde op een koude betonvloer in een lege parkeerplaats in Best. Jessica (56) lag daar vastgebonden en werd 2,5 uur lang zwaar mishandeld. Dit terwijl er werd geprobeerd haar huis leeg te halen. Vrijdag hoorden de vijf verdachten bij de rechtbank in Den Bosch straffen tot zeven jaar tegen zich eisen.

Jessica is transgender en prostituee. Ze had in februari een seksafspraak met een man, die ze via internet had gevonden. Dat bleek Calvin van D.(24). Hij moest Jessica meelokken naar een parkeergarage in Best, waar Jody V. (33) en Martin van D. (37) zaten te wachten.



Ze wilden de sleutels van Jessica pakken om haar huis binnen te komen. Ze hadden gehoord van de ex-vriend van Jessica dat daar een flink bedrag zou liggen.

Slaan en schoppen

Jessica werd in de parkeergarage overmeesterd. Ze werd vastgebonden met ducttape om haar handen, benen en hoofd. De mannen sloegen en schopten haar. De neven Calvin en Martin gingen er uiteindelijk met haar huissleutels vandoor.

De mishandelingen hielden echter nog niet op. Jody V. bleef achter bij Jessica en ging gewoon verder. Hij filmde dit ook. Een filmpje dat vrijdag werd getoond in de rechtbank. Er is te zien dat Jessica stil op de grond ligt en meer dan tien keer snel achter elkaar onder meer tegen haar hoofd wordt geschopt.

Buiten bewustzijn

"Ik werd zo hard geschopt tegen mijn hoofd, dat ik voelde dat ik mijn bewustzijn zou gaan verliezen. Dat gebeurde helaas niet. Ik was van boven tot onder omwikkeld met tape, als een mummie. Ik heb de daders gevraagd een kogel door mijn kop te schieten. Dan was in ieder geval alles voorbij", verklaarde Jessica.



Op de vragen waarom Jody V. haar bleef mishandelen of waarom hij dit had gefilmd, kwam vrijdag niet echt een antwoord. In een WhatsApp-bericht schepte hij er later over op tegenover zijn vriendin Chantal van G. (27). "We hebben goed ons best gedaan he? Wij zijn geen kindjes die alleen spelen en praten."



LEES OOK: Jessica werd mishandeld omdat ze transseksueel is: ‘Je denkt: het is gewoon afgelopen’

Jessica heeft het idee dat ze zo mishandeld is, omdat ze transgender is. "Waarom zou je anders zo lang onnodig doorgaan met slaan en schoppen?"

Koude betonvloer

Als de twee neven aankomen bij het huis van Jessica, blijkt er iemand thuis te zijn. Ze blazen alles af en bellen Jody dat ook hij moet vluchten. Hij laat Jessica rillend achter op de koude betonvloer. "Ik heb nog wel even gekeken of er leven in zat", aldus Jody.

De drie mannen die Jessica in de parkeergarage zouden hebben mishandeld, bekennen gedeeltelijk. Ze geven de overval toe, maar niemand wil bijvoorbeeld zeggen wie de tape heeft aangebracht. Ze leggen allemaal andere verklaringen af en proberen zo hun eigen rol kleiner te maken.

Sadistisch geweld

Jody V. hoort uiteindelijk een strafeis van 7 jaar tegen zich eisen. "Hij is degene die het meeste geweld heeft gebruikt, bijna sadistisch", aldus de Officier van Justtie. Calvin van D. was waarschijnlijk vooral chauffeur. Justitie wil dat hij 4 vier jaar achter de tralies gaat, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Martin van D. hoort zijn strafeis pas volgende keer als de rechtzaak doorgaat.

Chantal van G. was op de hoogte van de brute overval en wordt verdacht van medeplichtigheid. Ze had niet gedacht dat ze Jessica zo zouden toetakelen, zegt ze. Maar ze liet de wraakzuchtige ex-vriend van Jessica wel een kaart tekenen van haar appartement. De strafeis tegen haar is 1 jaar, waarvan 3 maanden voorwaardelijk.



15.500 euro

Toon R. (26) hoorde 1 jaar waarvan 3 maanden voorwaardelijk tegen zich eisen voor medeplichtigheid aan afpersing en diefstal met geweld. Hij had als eerste gehoord dat Jessica een flink bedrag in haar huis zou hebben.

"15.500 euro, is mij verteld," aldus Toon. Hij houdt vol dat hij niks met de zaak te maken heeft.



Maar uit de verklaringen van de anderen blijkt dat hij wel de intentie zou hebben gehad om mee te doen met de overval. Maar uiteindelijk wilden de andere verdachten hem er niet bij hebben.