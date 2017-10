Kan jij tegen (half) verteerde lichamen? Dan is deze baan als kerkhofbeheerder iets voor jou!

DEN BOSCH - Bij begraafplaats Orthen in Den Bosch hebben ze een bijzondere baan in de aanbieding. Als beheerder van het kerkhof moet je van veel markten thuis zijn, maar één functie-eis trekt wel erg de aandacht.

Heb je affiniteit met het beheren van een cultuurhistorisch monument? Heb je leidinggevende ervaring? Die vragen zijn waarschijnlijk geen reden om de vacature op banensite Indeed meteen weg te klikken. Maar omdat werken op een begraafplaats nu eenmaal geen standaard job is zijn ze bij de begraafplaats maar meteen helder.



Verteerde lichamen

"Je bent bestand tegen psychisch belastende situaties, en de aanblik van (onvolledig) verteerde lichamen" zo valt in de vacature te lezen. Want bij onderhoud hoort natuurlijk ook het ruimen van graven.



LEES OOK: Begraafplaats nachten achtereen geteisterd door dronken inbreker



Daar blijft hetuiteraard niet bij, een beheerder van een kerkhof is ook verantwoordelijk voor het mogelijk maken van uitvaarten en hij/zij onderhoudt contacten met onder meer uitvaartondernemers.



Kennis van Powerpoint of Prezi, is niet nodig, wel wordt het gewaardeerd als je bekend bent met het softwarepakket 'Uitvaartsuite'.