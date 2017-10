Bart Ramselaar zwerft bij PSV tussen basisplaats en reservebank

EINDHOVEN - Bart Ramselaar heeft tot nu toe in alle eredivisie-wedstrijden van PSV meegespeeld. Maar toch kan je hem geen basisspeler noemen. Want in zes van de zeven wedstrijden was hij invaller. Niemand twijfelt bij PSV aan zijn kwaliteiten, maar als iedereen fit is lijkt de middenvelder genoegen te moeten nemen met de status van 'ideale 12e man.'

Dat beseft Ramselaar ook. Hij heeft begrip voor zijn huidige status, maar wil uiteraard wel meer.



"Ik speel niet alles, maar ik heb tot nu toe wel alle wedstrijden minuten gemaakt. Als ik start wil ik er staan en als ik inval, wil ik dat ook. Ik train hard en wil me laten zien als ik speel. Ik kan me hier goed ontwikkelen en beter te worden. Maar de doelstelling is natuurlijk om bij de eerste elf te zitten."



Basisplaats tegen VVV Venlo?

Of dat zondag het geval is, is niet ondenkbaar. Een belangrijke wedstrijd voor PSV, dat in crisis aan de competitie begon maar nu als koploper aan de hervatting begint. Op het vermadelijke kunstgras van VVV Venlo.



Ramselaar: "Aan ons om dit blok alles te winnen, want we hebben het goed gedaan en staan bovenaan. Dat willen we vasthouden en uitbreiden. Ik heb nog nooit bij VVV Venlo gespeeld, dus alles is daar nieuw voor mij. Ook dat veld. Maar ik denk dat we er een mooie middag van kunnen maken."



'Scoren is nu een pluspunt bij PSV'

En dat zou een goeie herstart zijn voor PSV, dat in de eerste wedstrijden veel won, maar goed voetbal ook afwisselde met slecht voetbal. Wat stabieler presteren zou geen kwaad kunnen.



Ramselaar: "Dat denk ik ook, maar toch kunnen we dit seizoen ook als het moeilijk gaat scoren. Dat is een verbetering ten opzichte van het vorig seizoen en nu wel een pluspunt van ons."