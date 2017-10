'Het overvalt je, van top tot teen': campingmedewerkster perplex over nieuws over kindermisbruik

LIEROP - “Ik sta echt totaal perplex.” Magda Schoolmeesters van camping De Somerse Vennen in Lierop zag het nieuws over campinggast André V. die verdacht wordt van seksueel misbruik niet aankomen. “Hij was gewoon ‘de buurman’ hier.”

Schoolmeesters werkt bij de receptie. Ze maakte regelmatig een praatje met V. en kent hem als een vriendelijke en toegankelijke man. “Hij deed iets voor je als je het aan hem vroeg en hij had nooit een grote mond. Hij was gewoon een aardige man.”



Opafiguur op de camping

De 75-jarige verdachte uit Venlo woont al ruim twintig jaar op de camping. Hij wordt daar gezien als een soort opafiguur. Iedereen kan altijd bij hem terecht. Maar dat vertrouwen zou hij ernstig hebben beschaamd. Hij wordt ervan verdacht kinderen te hebben misbruikt.



Bonnie* en Jan* vertelden hun verhaal aan Omroep Brabant. Hun dochter en zus, Marijke* zou van ongeveer haar negende tot en met haar 26e zijn misbruikt door V. Ook de 3-jarige dochter van Jan zou het slachtoffer zijn geworden. Zij zou zijn betast.



'Hoe kan dit?'

“Ik heb echt zoiets van: ‘hoe kan dit in godsnaam gebeuren’? Ik weet het echt niet”, zegt Magda. “Het overvalt je, helemaal. Van top tot teen. Het is verschrikkelijk.”



De politie heeft André V. dinsdagochtend opgepakt. Hij zit voorlopig vast. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er twee aangiftes liggen van misbruik. Er wordt onderzocht of er nog meer slachtoffers zijn.



De namen van Bonnie, Marijke en Jan zijn gefingeerd. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend.