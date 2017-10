Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - In de Jupiler League staat vanavond een volledige speelronde op de rol. Volg hieronder de wedstrijden van de Brabantse clubs.

NEC - RKC Waalwijk 2-0

In de eerste minuten is meteen duidelijk te zien hoe de krachtsverhoudingen liggen. NEC valt aan, RKC wordt teruggedrongen op eigen helft en kan alleen maar tegenhouden. Dat is niet heel verrassend, want RKC heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen.



Zo af en toe probeert RKC te counteren, maar tot echte kansen leidt dat niet. Mogelijkheden zijn er wel voor NEC, maar RKC-keeper Vaessen houdt alle ballen tegen. Vijf minuten voor rust is Vaessen kansloos. Uit een vrije trap kopt Sven Braken de bal mooi binnen: 1-0 voor NEC. Niet veel later wordt het ook nog 2-0. Mohamed Rayhi (ex-PSV) staat helemaal vrij en haalt prima uit.



NEC-RKC is ook de strijd tussen Remco Oversier en Frank van Mosselveld.



Geen bijzonderheden in het eerste kwartier van dit duel. Tarik Kada gaf na twintig minuten spelen een voorzet op Elton Kabangu. De middenvelder kopte de bal binnen. Volendam viel in de eerste helft volop aan, maar werd niet echt gevaarlijk. Eindhoven loerde vooral op counters.Sven Blummel was na acht minuten het eindpunt van een geweldige aanval over meerdere schijven. De eerste grote kans van Den Bosch ging daarmee direct raak. Jong FC Utrecht werd sterker na de tegengoal en kwam tot enkele mogelijkheden.Huseyin Dogan zorgde na zes minuten voor een verrassende voorsprong voor FC Oss. Hij schoot de bal mooi in de verre hoek. Twee minuten tekende Fatih Kamaçi voor de 0-2. Geklungel in de achterhoede van Cambuur werd door hem genadeloos afgestraft. Een lekker begin voor de Ossenaren.Na een half uur werd de bezoekers een strafschop onthouden. Spits Erik Quekel werd vastgehouden in het strafschopgebied, zijn tegenstander kreeg geel. Maar daar bleef het opvallend genoeg bij.Alexander Bannink zette Jong PSV na tien minuten op achterstand. Vlak daarna was het alweer gelijk via Sam Lammers. Het ging rap in Drenthe. Cas Peters had binnen een half uur de stand op 2-1 gebracht.