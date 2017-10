Man valt meisje (7) lastig en laat geslachtsdeel zien

HELMOND - “Mama, die man is gek. Die man is gek.” De 7-jarige dochter van Alicja uit Helmond kwam afgelopen woensdag in paniek thuis. Ze was lastiggevallen door een man. Hij sprak haar aan vanuit een auto en liet zijn geslachtsdeel zien. “Ik wil ouders waarschuwen, want ik wil niet dat andere kinderen dit ook overkomt.”

Haar dochter was aan het spelen voor hun huis, in de Banckertstraat. Haar moeder vertelt dat een man in een rode Renault Twingo naar haar toe kwam, zijn raampje omlaag deed en haar nafloot. Alicja zelf was een straat verderop, bij haar vader.



Man achtervolgde haar

Het meisje besloot haar moeder te gaan halen. De bestuurder achtervolgde haar. In de Trompstraat zou hij zijn geslachtsdeel hebben laten zien. “Ze vertelde dat hij er van boven naar beneden mee ging en van links naar rechts. Zij weet natuurlijk niet wat dat betekent.”



Toen het meisje bij haar opa aankwam, was Alicja net naar huis gegaan. “Ze heeft mijn vader niks verteld. Ze zei achteraf dat ze zo bang was en gewoon naar huis wilde.” Daarom liep ze alleen naar huis.



Haar dochter wist veilig thuis te komen, ondanks dat de Twingo haar weer volgde. “Ze was helemaal in paniek en buiten adem. Ze vertelde in tranen: 'mama, die man is gek'.” Alicja keek uit het raam en zag de rode auto wegrijden. “Hij stond gewoon voor mijn huis! Helaas heb ik niet zijn kenteken op kunnen schrijven voordat hij er vandoor ging.”



Aangifte bij politie

De moeder heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook deelde ze haar verhaal en foto’s van de auto op social media. “Ik wil mensen waarschuwen. Een volgende keer kan het wel verkeerd aflopen.” Ze schat de man tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij had bruin/zwarte krulletjes.



“Wat als ik niet thuis was geweest?” Ik zie die paniek en angst nog in haar ogen. Zo erg. Laat staan als hij haar die auto in had getrokken. Wie weet wat er dan was gebeurd. Ik weet niet waar hij op uit was”, zegt Alicja.

Ander slachtoffer

De man in de Twingo zou al een keer eerder een meisje hebben lastiggevallen. Dit gebeurde in mei op de Heistraat. “Die moeder wist wel het kenteken en heeft dit doorgegeven aan de politie.” Alicja zegt dat de man vrijdag ook in zijn auto is gezien door een kennis van haar.