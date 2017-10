Rai Vloet of Manu Garcia? Wie moet er bij NAC achter de spitsen spelen?

BREDA - Rai Vloet komt bij NAC terug van een schorsing en neemt zaterdagavond tegen Roda JC zijn oude plek op het middenveld weer in. Hij lost Manu Garcia af die de laatste twee duels de honeurs centraal achter de spitsen waarnam. Reden voor discussie, want sommigen vinden dat de Spanjaard altijd als 'nummer tien' moet spelen.

Wie is er bij NAC het meest geschikt om op het middenveld achter de spitsen te spelen? Het is een mooie, maar ook lastige discussie. En eentje die de laatste weken op de tribunes bij NAC weer meer wordt gevoerd. De reden is dat Rai Vloet tegen Feyenoord en ADO Den Haag was geschorst en de Spanjaard Manuel Garcia als 'nummer tien' fungeerde.



Buitenwacht

De discussie over de positie van Vloet is meestal niet gestoeld op zijn prestaties, want die zijn in orde. Het gaat er onder meer over wie waar het beste tot zijn recht komt, maar vooral om het grotere geheel.



Rai Vloet zegt het niet erg te vinden dat er over de positie van 'nummer 10' wordt gesproken. "Dat is voetbal, het hoort er bij. Het is iets van de buitenwacht. Hier intern is het er vrij rustig over."



Voor NAC-coach Stijn Vreven is er inderdaad geen discussie. Vloet, die weer terug is van zijn schorsing, speelt zateragavond in de uitwedstrijd tegen Roda JC gewoon op zijn oude vertrouwde plek achter de aanvallers. "Rai is qua efficiëntie en rendement mijn beste speler", zegt Vreven over zijn beslissing. "Qua statistieken is hij top!"Het is dan ook een tactische keuze van de Belgische oefenmeester van NAC om niet Garcia maar Vloet op tien te zetten. De Spaanse huurling speelt in Kerkrade weer 'hangend' op links. Vreven kijkt naar het geheel, naar de balans en structuur in zijn elftal."Ik zie Manu ook absoluut als een nummer tien", zo zegt hij. "Hij is een van onze betere voetballers. Maar het heeft gewoon een tactische overweging waarom ik denk dat hij beter aan de linkerkant kan spelen. Rai heeft ook kwaliteiten om op tien te spelen. Daarnaast hebben wij momenteel heel weinig alternatieven op de 11 (linkeraanvaller, red.)."Wat Vreven bedoelt, is dat Vloet meer diepgang heeft en vaker in het zestienmetergebied komt. Manu Garcia ("Echt een passende speler") is een ander type."Ik denk dat wij allebei een verschillende waarde hebben voor het elftal", zegt Rai Vloet. "Als we die wapens combineren, kan dat heel sterk zijn. Hij heeft ook gewoon een vrije rol. Hij kan ook op tien komen als ik ruimte maak."Vloet en Garcia is dus een beetje appels met peren vergelijken. Wat Manuel Garcia op bijna al zijn teamgenoten voor heeft, is dat hij oogstrelend kan voetballen. Het NAC-publiek wil graag strijd zien, maar likt ook de vingers af als Garcia het op zijn heupen krijgt.De huurling van Manchester City schikt zich in zijn rol om vanaf links te komen. "Ik speel nu als een soort tweede nummer tien", zo zegt hij. "Maar als een echte nummer tien heb je toch meer vrijheid. Je kan dan naar links en naar rechts. Maar op de plaats waar ik nu speel, heb ik het naar mijn zin. Ik leer hier veel van en wordt zo een betere speler."Toch huilt de jonge Spanjaard diep in zijn hart een beetje. "Vorig jaar speelde ik op tien en dat is ook wat ik het leukste vind", bekent hij eerlijk.Het is dan ook grote klasse van Garcia dat hij het team boven alles stelt. Net zoals ook Vloet heel professioneel met de zaken omgaat. En ook trainer Vreven verdient hier een compliment. Die heeft zijn beste speler er toch maar mooi van overtuigd om niet zijn favoriete positie te claimen.