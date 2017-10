Kroketten van Van Dobben en Kwekkeboom voortaan in Tilburg gemaakt

TILBURG - De kroketten en bitterballen van Van Dobben en Kwekkeboom, van snackfabrikant Van Geloven, worden voortaan gemaakt in de fabriek in Tilburg. De productie van snacks vond in Oostzaan plaats, maar daar wordt de fabriek gesloten.

Van Geloven is ook bekend van het merk Mora. Bij de fabriek in Oostzaan werken zestig mensen. De snackfabrikant gaat in overleg met de vakbond.